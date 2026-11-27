IT之家 11 月 27 日消息，日产汽车今日公布数据，2026 年 10 月份全球销量为 210,803 辆，同比下降 18.5%；全球产量为 214,338 辆，同比下降 22.4%。10 月，日产汽车在中国市场的销量为 22,295 辆，同比下降 67.1%；产量为 23,692 辆，同比下降 63.8%。

官方介绍称，10 月美国与日本市场维持稳健的销售表现，墨西哥也实现同比增长，中国与中东市场则持续面临严峻形势。

IT之家汇总主要市场 10 月销量如下：

日本国内市场（含轻型车）：29,185 辆，同比增长 5.3%；

北美：103,677 辆，同比增长 7.0%，其中美国 71,804 辆、墨西哥 24,643 辆；

欧洲：20,165 辆，同比下滑 14.7%；

中国：22,295 辆，同比下滑 67.1%；

其他地区：35,481 辆，同比下滑 16.4%。

日本国内市场已连续 5 个月高于上年同期，其中注册车 18,013 辆，同比增长 13.3%，轻型车 11,172 辆，同比下滑 5.4%。官方表示，新款 Kicks 以高配车型为主持续热销。美国市场 10 月销量同比增长 8.4%，为 2020 年以来最高的 10 月销量，零售销量连续 20 个月同比增长。

中国市场方面，官方称随着整体市场需求持续下降，日产正加快向新能源汽车的转型，N 系列从 1 月至 10 月的累计销量同比增长了 37%，进一步强化了其新能源汽车产品阵容。随着 NX7 的推出，品牌将继续扩展产品线。