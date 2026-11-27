IT之家 11 月 27 日消息，华尔街日报于 11 月 25 日发布博文，报道称伴随着全球 AI 数据中心快速扩张，大幅挤占各类电子产品所需的内存供应，导致全球内存芯片市场出现“人类史上最严重的供应短缺”。

内存芯片的收入增长正在明显跑赢其他半导体类别，包括负责运算处理的芯片和电源管理芯片

报道指出内存芯片行业素来呈现周期性起伏，过剩与短缺交替出现。但这一轮供应紧张尤为突出：三星电子、SK 海力士及美国美光科技等主要厂商，均难以在短期内快速扩充产能。

市场研究机构 Counterpoint 预计，今年至 2028 年间，DRAM 行业整体产能将增长约 50%；不过，由于新建工厂从建设到投产需要时间，芯片短缺预计至少持续至 2028 年。SK 海力士则进一步表示，供不应求的局面恐怕要延续至 2030 年。

面对持续加剧的供应紧张，全球买家正围绕有限的内存芯片产能展开激烈争夺。为尽可能锁定货源，不少企业设立专门的采购“作战室”，实时追踪芯片价格、库存和交货周期，并派人长期驻守韩国，希望与三星电子、SK 海力士等主要供应商建立更紧密的联系，争取优先获得产能分配。

在正规渠道供应不足的情况下，一些企业不得不转向 eBay 等电商平台，甚至灰色市场寻找现货。IT之家援引博文介绍，旧金山小型科技公司 Purism 的三名采购人员每天都要盯着 eBay，并联系数百家经销商，只要找到价格合理的现货，哪怕只有 5 颗，也会立即买下。

供应紧张也正在改变行业长期形成的采购模式。大型客户与芯片厂商之间过去通常依靠长期合作关系和口头承诺维持稳定供货；而如今越来越多企业选择签署长达五年的约束性合同，以换取更确定的产能保障。为获得优先供应，部分客户还需预付约 25% 至 30% 的采购款，甚至参与分担新建工厂的投资成本。

短缺也催生了混乱与风险。有企业称，供应商在临近交货时将已分配的订单转给“更重要”的客户；也有公司发现，部分中介将二手芯片混入新品批次出售。

芯片价值高涨后，甚至出现仓库被盗事件。澳大利亚视频设备制造商 Blackmagic Design 的一处印尼仓库，价值约 10 万美元（IT之家注：现汇率约合 66.7 万元人民币）的闪存产品遭窃，公司随后加强了安保。