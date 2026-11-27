IT之家 11 月 27 日消息，滴滴今日在其官网发布第三季度业绩报告。第三季度，滴滴核心平台（中国出行和国际业务）订单量同比增长 11.5% 至 52.26 亿单，同期核心平台总交易额（GTV）同比增长 21.5% 至 1408 亿元。

其中，中国出行日均订单量连续 15 个季度稳定增长，季度日均同比增长 6.8% 至 4090 万单；在此基础上，高品质服务带动 GTV 更快增长，同比增长 9.7% 至 943 亿元。

与此同时，国际业务订单同比增长 26.1%，季度日均增长至 1592 万单，GTV 同比增长 55.9% 至 465 亿元。

滴滴 CEO 程维表示，三季度公司国内和国际业务保持稳健增长，国内持续推进品质服务战略，轻享、甄选快车等品类快速发展。

未来滴滴会继续推动品质服务发展，改善关键场景司乘体验，加快司机服务体系建设，推进“百店千站”、司机暖心餐和滴滴充电等保障举措全面落地。

三季度，滴滴司机服务授权旗舰店陆续在杭州、深圳、上海投用，聚焦司机问题面对面解决、休憩补给、保障与关怀、新司机出车指导四大核心功能，提供免费茶水、健康检测、订单判责申诉等服务。

与此同时，“百店千站”计划正逐步推进，2027 年司机服务授权旗舰店将覆盖 15 座城市，同时滴滴将在全国建超 100 家高品质合作商户门店、超 1000 家合作驿站和暖心站。到 2027 年，司机暖心餐将落地全国 20 座城市。

为方便司机就近充电，滴滴充电智能充电网络已覆盖全国超 300 座城市、链接超 8 万座充电站；在景区、医院、机场火车站等人流密集场景，滴滴建设了 350 个场站候车区，5000 多个滴滴车站，让司乘碰面更方便。

截至目前，滴滴甄选快车也已在 60 个城市上线。三季度，甄选快车等高价值品类订单量相比二季度上涨了 70.6%。IT之家获悉，高价值订单的增多带动平台整体客单价的提升，今年以来滴滴中国出行客单价从 24.18 元提升至 25.08 元。数据显示，加入甄选的司机师傅平均每月能多赚 500 元。