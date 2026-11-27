IT之家 11 月 27 日消息，国家互联网信息办公室今日发布《全民数字素养与技能调查报告（2026 年）》。

《报告》从总体情况、地区情况、群体情况等方面，系统分析了我国公民数字素养与技能发展水平及变化趋势。调查结果显示，2026 年我国成年公民中具备初级及以上数字素养与技能的占比为 64.69%，高级水平占比为 17.65%，较 2024 年分别增长 4.08 个和 1.39 个百分点，全民数字素养与技能发展总体呈良好态势。

从区域维度看，我国公民数字素养与技能发展水平呈现东部地区持续领跑、中部地区稳步跟进、西部地区加速追赶的发展态势。从城乡、年龄、受教育程度、职业等群体维度看，各群体的数字素养与技能发展水平持续向好。

《报告》还首次调查了全民人工智能素养发展情况。调查结果显示，2026 年我国成年公民中具备初级及以上人工智能素养的占比为 47.46%，高级水平占比为 4.75%。

IT之家附主要调查结果如下：

1.我国超过 64% 的成年公民具备初级及以上数字素养与技能。2026 年，我国成年公民中具备初级及以上数字素养与技能的占比为 64.69%，高级水平占比为 17.65%，较 2024 年分别增长 4.08 个、1.39 个百分点，我国数字素养与技能发展呈现良好态势，数字经济发展的社会基础更加坚实。

2.我国东中西部数字素养与技能发展水平呈普遍提升态势。2026 年，东部、中部、西部地区成年公民初级及以上水平占比分别为 67.43%、63.52%、60.56%，高级水平占比分别为 19.60%、16.41%、15.25%，呈现东部地区持续领跑、中部地区稳步跟进、西部地区加速追赶的发展态势。

3.城乡居民数字素养与技能同步提升。2026 年，城镇居民和农村居民初级及以上水平占比分别为 71.02%、52.60%，高级水平占比分别为 21.68%、9.96%。相比 2024 年，城乡居民初级及以上水平、高级水平占比均实现增长。

4.各年龄段公民数字素养与技能整体稳步提升。2026 年，18—29 岁、30—39 岁、40—49 岁、50—59 岁、60—69 岁年龄段公民初级及以上水平占比分别为 82.60%、72.89%、65.58%、54.90%、41.90%，其中青年群体提升明显。

5.受教育程度对公民数字素养与技能影响显著。2026 年，我国成年公民中，小学及以下、初中、高中 / 中专、大学专科、大学本科及以上学历群体的初级及以上水平占比分别为 36.39%、58.99%、78.58%、88.85%、92.62%，较 2024 年均实现不同程度增长。

6.劳动者数字素养与技能与职业场景密切相关。2026 年，教育工作者、工程师、新就业群体、医务人员、产业工人、农民的初级及以上水平占比分别达 81.81%、81.44%、80.65%、75.77%、62.69%、45.97%。岗位数字化实践应用频次高的群体，其数字素养与技能相对较高。

7.我国近半数成年公民具备初级及以上人工智能素养。2026 年，我国成年公民中具备初级及以上人工智能素养的占比为 47.46%，高级水平占比为 4.75%。青年群体、大学本科及以上学历群体、新就业群体等人群的人工智能素养较高。