IT之家 11 月 27 日消息，据央视新闻报道，北京时间 2026 年 11 月 27 日 21 时 05 分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号 04 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。该卫星主要用于国土普查、农作物估产和防灾减灾等领域。

IT之家从报道获悉，此次任务是长征系列运载火箭的第 682 次飞行。

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遥感五十号卫星是中国对地观测遥感卫星系列，主要用于国土普查、农作物估产和防灾减灾等领域，此前已有 01 星至 03 星相继发射入轨。其中遥感五十号 01 星于 2026 年 1 月 13 日 22 时 16 分在太原卫星发射中心发射，03 星于 2026 年 10 月 23 日 18 时 15 分发射，均使用长征六号改运载火箭送入预定轨道。长征六号改运载火箭由中国航天科技集团八院抓总研制，是我国首款固液捆绑运载火箭，全箭为两级半构型，可满足单星以及多星的串联、并联、堆叠、壁挂、搭载等多样化密集发射需求，700 公里高度太阳同步轨道运载能力不小于 4.5 吨。

火箭点火起飞的太原卫星发射中心位于山西省忻州市岢岚县，海拔约 1500 米，成立于 1967 年，是我国四大航天发射场之一，主要承担极地轨道和太阳同步轨道卫星的发射任务，长征六号改、长征二号丁、长征四号乙 / 丙等火箭均曾在此发射。