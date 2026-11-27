IT之家 11 月 27 日消息，据新浪科技报道，在 2026 年第三季度业绩会上，美团 CEO 王兴表示，外卖行业在第三季度走到了拐点，主要有三个信号：客单价同比明显回升；低价订单占比环比持续收缩；行业补贴趋于理性，夏季促销季之后这一趋势尤为明显。这些变化都有利于真正具备经营实力的平台。

王兴称，我们第三季度的业绩印证了这一点，依托全方位服务与运营能力，我们拿下了夏季旺季需求；用户结构与订单结构进一步改善，用户消费场景更加多元。行业领导地位继续巩固，单位经济模型优势进一步增强，背后是营销效率与运营效率的双重提升。

IT之家注意到，美团今日发布 2026 年第三季度业绩报告。三季度，美团实现收入 1156 亿元，同比增长 21.6%；净利润同比由负转正，经调整净利润为 18.5 亿元，去年同期经调整净亏损 160.1 亿元。

美团作为中国本地生活服务头部平台，业务覆盖即时配送（外卖、闪购）、到店酒旅、到店餐饮、小象超市等食杂零售业务及海外 Keeta 业务。三季度，外卖行业平均客单价同比明显回升，美团核心本地商业板块实现营收 783 亿元，同比增长 16.8%，经营利润同比由负转正，为 57 亿元，同比减亏近 200 亿元。