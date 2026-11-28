IT之家 11 月 28 日消息，Denuvo 母公司 Irdeto 今年 9 月在加州北区联邦地区法院起诉 voices38，指控其绕过 26 款游戏的 D 加密保护。但截至目前，此次调查仍未取得明显进展。

尽管美国法院批准其向 Valve、Discord 和 Reddit 调取用户资料，且 Valve 已提交涉及 7 个 Steam 账号的信息，但这家公司仍未能确认相关账号背后的真实身份，不得不向法院申请额外 90 天调查时间。

Denuvo 母公司 Irdeto 于 2026 年 9 月 14 日在美国加利福尼亚州北区联邦地区法院起诉匿名破解者 voices38，指控其绕过 Denuvo Anti-Tamper 保护技术，对包括《霍格沃茨之遗》《黑神话：悟空》在内的 26 款游戏实施破解。由于原告不知道被告的真实姓名和联系方式，无法正常送达诉讼文件，因此申请法院批准提前调查。

法院于 10 月 16 日批准相关申请，允许该公司向 Valve、Discord 和 Reddit 发出传票，要求这些平台提供可能用于识别 voices38 的账户资料。

根据最新法院文件，Discord 于 10 月 23 日提供了一份已删除账号的记录，但其中电子邮箱、电话号码和 IP 地址均显示为“未找到”。Discord 强调，平台通常不会收集用户的真实姓名等个人信息。

Reddit 则直接没有提交任何资料，甚至提出多项异议，涉及美国宪法第一修正案赋予的言论自由权利，以及《存储通信法》（Stored Communications Act）对用户通信信息的保护。

相比之下，Valve 提交了法院传票涉及的全部 7 个 Steam 账号记录，包括电子邮箱、账号创建时间、登录时间、账单姓名及地址等信息。这 7 个账号使用了不同的电子邮箱，其中 5 个来自美国，另外 2 个来自俄罗斯。相关账单及登录记录涉及美国、巴西、德国、印度、哈萨克斯坦等地。

根据 Denuvo 提交的文件，这 7 个 Steam 账号使用了 7 个不同的电子邮箱，但这些数据并未直接指向 voices38 的真实身份。其中一个账号引起了 Denuvo 的特别关注。该账号创建于 2025 年 10 月 13 日，与相关 Discord 账号注册日期相同，且截至 2026 年 9 月的大部分登录记录来自 Valve 识别为德国的 IP 地址。Valve 提供的后续记录显示，该账号于 2026 年 10 月 16 日，也就是法院批准传票调查的当天，将电子邮箱修改为“Terminated”，玩家名称则改为“[deleted]”。Denuvo 认为，这可能意味着 voices38 已经知晓诉讼，但目前没有证据证明该账号确实属于 voices38。

接下来，Denuvo 计划进一步调查 Valve 提供的电子邮箱及相关 IP 地址，向电子邮件服务商和互联网服务提供商（ISP）申请调取用户资料。此外，公司还希望调查 voices38 发布破解资源的私人下载跟踪站点及论坛，并分析其在破解发布说明文件中公开的加密货币地址。部分调查措施需要法院进一步批准，涉及海外服务商的调查还可能需要通过当地法律程序进行。

面对诉讼，voices38 也在 Reddit 上作出回应。其声称涉案的 7 个 Steam 账号均与自己无关，并批评 Valve 配合法院提供用户资料，认为该平台不够重视用户隐私。他还表示，自己的破解作品默认屏蔽追踪器和遥测功能，电子邮件及捐赠信息也受到保护，并称不会因为此次诉讼改变原有活动。

Denuvo 目前已向法院申请将寻找并送达诉讼文件的期限延长 90 天，目标期限为 2027 年 3 月 15 日。