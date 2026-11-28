IT之家 11 月 28 日消息，当地时间 27 日，据外媒 TechSpot 报道，加州理工学院研究人员开发出一种能够随血液循环、将药物送入大脑的纳米机器人 BrainBot。

据悉，该机器人能够穿过血脑屏障。这道保护大脑的细胞屏障本来负责阻挡病菌、毒素等有害物质，却也让许多治疗脑部疾病的药物难以抵达病灶。在一种脑癌小鼠模型中，经过光激活的 BrainBot 向脑内输送的药物量约为未激活同类机器人的 5 倍。

血脑屏障的防护能力太强，有时反而成了治疗障碍。它能将病原体、毒素及其他威胁挡在大脑之外，却也会把药物拦在外面。结果就是，医生即使拥有能够对抗某种疾病的药物，也未必能让药物真正抵达患病部位。

加州理工学院医学工程学教授高伟认为，如何突破血脑屏障，是脑部疾病治疗面临的最大挑战之一。

脑癌治疗同样受到这一问题的制约。脑肿瘤研究慈善机构 Brain Tumour Research 的研究与政策主任凯伦 · 诺布尔表示，血脑屏障阻止许多原本可能有效的药物进入脑肿瘤。如果能够找到突破这一屏障的方法，就有望改变治疗方式，改善患者的治疗效果。

IT之家获悉，BrainBot 呈微型气球状，通过注射进入人体血液循环。它由生物相容性、可生物降解的材料制成，尺寸仅为 250 纳米，比人类头发的直径小数百倍。

如何让如此微小的机器人准确抵达目标区域，是整个设计最关键的工程难题。研究团队为此采用了两套相互配合的机制。首先是生物靶向：BrainBot 携带一种名为适配体的特殊 DNA 分子，能够识别并结合构成血脑屏障的细胞。

另一套机制负责提供物理推进力。研究人员通过颅骨向脑部照射近红外光，使 BrainBot 受热，触发所谓的“光激活推进”，从而推动机器人靠近血脑屏障。机器人与屏障细胞结合后，这些细胞便会将其带入大脑，随后释放所携带的药物。论文作者将这套系统描述为：“通过按需推进与生物靶向相结合，主动穿越血脑屏障。”

高伟坦言，团队最初也不确定这种方法能取得多大效果。“BrainBot 的体积非常小，而血液循环速度又很快。我们起初并不确定，利用纳米尺度推进能在多大程度上提高药物穿过血脑屏障的效率。看到实验取得如此好的结果，我们感到非常振奋。”

研究团队首先选择一种侵袭性很强的脑癌 —— 胶质母细胞瘤进行验证，将一种化疗药物装入 BrainBot，再将其注射到患病小鼠体内。实验结果显示，这种方法增加了药物在脑内的递送量，并抑制了肿瘤生长。与常规化疗给药方式相比，BrainBot 能够显著降低化疗造成的全身毒性。

目前，这项技术的实验结果还仅限于小鼠。研究团队希望未来能够推进人体试验，而在此之前还需要改进近红外光的输送方式，并进一步评估纳米机器人在体内的长期安全性、稳定性及降解情况。

高伟表示，脑肿瘤研究只是这项技术的起点。“我们的新型纳米机器人并不只是用于脑部药物递送。我们希望首先解决医学领域最棘手的问题之一，也就是如何穿越血脑屏障。我们的研究目前以癌症为目标，但我们也希望帕金森病等多种神经系统疾病能够从这项技术中受益。”