IT之家 11 月 28 日消息，开发者 Mateus Seiboth 于 11 月 26 日在 Reddit 社区发帖，分享了开源 CapivaOS 项目，把 LineageOS 24 移植到 x86 架构的个人电脑上。

该项目基于安卓 17 系统，在 GitHub 平台上项目名称为 LineageOS 24.0 for x86_64 PCs，让为手头有闲置笔记本电脑的用户，提供了低成本体验“安卓笔记本”方式。

安装方式上，该项目提供 2 种方式，一种是直接使用预编译 ISO，通过 U 盘启动，可以进入 live 系统试用；另一种是自己编译后用 PcInstaller 安装到硬盘。

在操作方式，该项目可以直接从 U 盘等可移动介质启动运行，不会改动电脑里现有的系统，用户可以放心试用。镜像文件已在 SourceForge 上线，下载即可使用。

硬件方面，主流处理器基本都能顺畅适配，只有 4GB 内存的设备也能跑起来。不过，若想获得更流畅的体验，官方还是建议配备 8GB 内存。不过在显卡支持方面，该项目尚未稳定，较新的 Intel 和 AMD 显卡可以正常使用，NVIDIA 显卡和较旧的 Intel 集成显卡则可能出现问题。

应用体验方面，Seiboth 还开发了文本编辑器、文件管理器和系统资源查看器等基础应用，让系统更接近真正的电脑。常规 ARM 应用通过谷歌的 libndk_translation 转换层实现 x86 兼容。

Seiboth 提醒，项目仍在开发阶段，存在不少已知和未知的问题与限制。系统的完善程度远不及 Googlebook，默认也不预装谷歌应用和服务。

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