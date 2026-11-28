IT之家 11 月 28 日消息，三星 Galaxy S25 系列及部分 Galaxy 平板电脑或将在美国遭遇进口禁令。美国国际贸易委员会（ITC）最新认定，三星侵犯了日本 Maxell 公司的相机技术专利。

当地时间 26 日，据彭博社报道，ITC 已针对 Galaxy S25 系列发布停止侵权令，并下达美国进口禁令。部分 Galaxy 平板电脑也可能受到影响。不过，已经售出的设备及采用重新设计相机系统的型号，均不在禁令范围内。

这项裁决目前进入为期 60 天的总统审查期，审查从 11 月 25 日开始。据IT之家了解，相关专利纠纷始于 2024 年 12 月。当时，Maxell 就五项相机专利向 ITC 提起投诉，促使该机构展开调查。

最终认定的侵权行为涉及五项争议专利中的一项，即美国专利号 11490004 的《移动终端》专利。案件最初涉及六项专利，其中一项后来被排除，结果对三星有利。

该专利涉及相机取景器中的辅助显示设计，即拍摄时在取景器内围绕拍摄对象设置框架或引导标记。为规避专利，三星已经重新设计了受影响的功能，并推出搭载改版相机系统的产品。

在总统审查结束之前，三星仍可继续向美国进口涉案 Galaxy 设备，已售出的产品、保修维修和售后服务中提供的替换设备亦不受禁令限制。采用新版相机设计的型号也不会受到这项进口禁令影响。

目前还无法确定哪些 Galaxy S25 机型会被禁令覆盖，Galaxy S25、S25+ 和 Galaxy S25 Ultra 都可能在列。部分 Galaxy Tab 平板电脑也被列入讨论范围，只是具体型号尚未公布。

除了申诉，三星还可以与 Maxell 协商专利许可协议，以避免进口禁令。如果最终审查结果有利于 Maxell，三星的这些 Galaxy 设备仍可能被禁止进口美国市场，届时销售将直接受到冲击。

此外，这场专利纠纷可能还会进一步扩大。据韩媒 News Field 报道，Maxell 于 2026 年 5 月再次向 ITC 提起投诉，指控三星侵犯另外六项智能手机专利，此次投诉涉及的设备包括 Galaxy S26+、Galaxy Z Fold 7 和 Galaxy Z Flip 7。

这起新案件预计还要一到两年才能迎来裁决。在此期间，三星有充足时间调整软件设计，或者最终选择支付专利许可费用来解决纠纷。