IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 昨日（11 月 27 日）报道，本周在慕尼黑举行的 2026 年欧洲 OIP 生态系统研讨会上，台积电首次公开了 AI 设计套件（AI Design Kit，下文简称 ADK）。该套件汇集了特定工艺的技术信息、实施指南和设计方法，可让 AI 智能体自动完成并优化芯片开发流程。

台积电生态系统与联盟管理负责人阿维克 · 萨卡尔（Aveek Sarkar）强调，ADK 并非要取代传统的工艺设计套件（PDK），是对其的有益补充。台积电希望融合多年积累的工艺经验，与客户自身的编排层和设计经验，为下一代设计流程提供支持。

台积电表示随着制程不断演进，芯片设计的复杂度明显上升。与基于 N5 的衍生工艺相比，N3P、N2P 和 A14 的设计规则数量分别增至 2.3 倍、3.1 倍和 3.6 倍，标准库单元数量分别增至 2.8 倍、5 倍和 4.6 倍。部分客户希望把芯片开发周期从 18 个月缩短至 12 个月。

项目 N5/N4P N3P N2P NanoFlex A14 NanoFlex Pro 工艺库 HD、HP HD、HP、UHP HD、HP、UHP + Boost Cells（增强单元） HD、HP + Boost Cells（增强单元） 单元数量 1.0 倍 2.8 倍 5.0 倍 4.6 倍 规则数量 1.0 倍 2.3 倍 3.1 倍 3.6 倍

据台积电现场演示，Cadence 的 InnoStack、新思科技的 Implementation Agent 等 EDA 智能体，只需一条自然语言提示，就能借助大语言模型生成面向 A14 工艺的自动布局布线参考流程。而工程师过去为准备这类脚本往往要花上数周时间。IT之家附上相关图片如下:

面对更复杂的任务，台积电建议客户在自己一端部署编排智能体，统筹诊断、电源网络、时序收敛、设计规则检查和拥塞缓解等工作，实现全天候的持续迭代优化。

报道同时指出，ADK 目前主要面向物理实现环节，不涉及芯片架构和逻辑设计，也不能取代传统 PDK 和 EDA 软件。台积电尚未披露具体的性能、功耗、面积改善幅度，也未公布缩短开发周期的数据和商用时间表。分析认为，该套件目前为台积电独家能力，可能增强客户黏性，进一步巩固其竞争优势。