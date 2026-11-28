IT之家 11 月 28 日消息，Standard Kernel 公司于 11 月 18 日发布博文，通过优化英特尔 Gaudi2 加速器，让其在特定 AI 推理任务中超过了英伟达 H100。

IT之家注：Gaudi2 是英特尔旗下 Habana Labs 研发的第二代深度学习加速器，于 2022 年 5 月发布，主要面向 AI 训练，相比较初代，制程从 16nm 升级到 7nm，TPC 数量从 8 个增至 24 个，并新增 FP8 支持。显存容量从 32GB 增至 96GB，片上 SRAM 翻倍至 48MB。

项目 Gaudi2 H100 PCIe 80GB 发布时间 2022 年 5 月 2022 年 10 月上市 制程 7nm 台积电 4N（定制 4nm 级） 计算单元 24 个 TPC，配双 MME 114 个 SM，456 个张量核心 显存 96GB HBM2E 80GB HBM2e 显存带宽 约 2.45TB/s 约 2TB/s BF16/FP16 算力（稠密） 约 432 TFLOPS（第三方数据） 约 756 TFLOPS（官方稀疏值的一半） FP8 算力（稠密） 约 865 TFLOPS（第三方数据，由 BF16 推算，英特尔官方未给出） 约 1,513 TFLOPS 功耗（TDP） 600W 350W 互连 24 个 100GbE RoCE 网口，合计 2.4Tb/s NVLink 桥接 600GB/s，PCIe Gen5 形态 OAM 模组，PCIe Gen4 x16 双槽风冷 PCIe 卡 租赁价格 约 0.60 美元 （现汇率约合 4 元人民币） / 小时 约 3.50 美元 （现汇率约合 23.3 元人民币） / 小时

测试对比了单块 Gaudi2 与单块 NVIDIA H100 80GB PCIe。测试模型为 Qwen3.5-27B-FP8，并发处理 16 个请求，每个请求输入 7 万个 token，共享前缀比例为 95%。这类负载接近编码智能体反复处理长对话历史或大型代码库的场景。

结果显示，在底层硬件不变的情况下，仅靠软件优化，Gaudi2 的缓存预填充吞吐量就提升 3.21 倍，达到每秒 5,409 个 token。其解码吞吐量提升 2.84 倍，达到每秒 475 个 token。

与 H100 相比，优化后的 Gaudi2 缓存预填充吞吐量高出 7.92%，解码吞吐量高出 60.35%。H100 的对应数据分别为每秒 5,012 个和 296 个 token。

在成本方面，Gaudi2 的租赁价格约为每小时 0.60 美元（现汇率约合 4 元人民币），H100 约为 3.50 美元（现汇率约合 23.3 元人民币），前者仅为后者的约 17%。按此计算，优化后的 Gaudi2 每美元解码的 token 数是 H100 的 9.4 倍，每美元新计算的缓存预填充 token 数是 H100 的 6.3 倍。解码每百万 token 的成本，Gaudi2 为 0.35 美元（现汇率约合 2.3 元人民币），H100 为 3.28 美元（现汇率约合 21.9 元人民币）。

此次优化贯穿整个软件栈。预填充阶段改用更细的 128 个 token 分桶，减少填充造成的算力浪费，并把已缓存前缀与因果后缀分开处理，加快注意力计算。

团队还在 GDN 的中间张量上采用 FP16，同时让数值敏感的运算保持 FP32，以降低计算量和内存流量。解码阶段只需一次性收集共享的键值数据，并把卷积、激活、归一化等多项操作融合为单个 TPC 内核。