IT之家 11 月 28 日消息，汽车媒体 CarBuzz 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称福特（Ford）在发布 GT41 赛车后，在官方随后公布的宣传视频中，出现了 Mustang Cobra 徽标，距离该名称消失已过去 22 年。

该视频由扎克 · 施奈德执导、马特 · 达蒙担任旁白，名为《Hyper Trip Go Like Hell》，回顾了福特的赛车历史，并展望其未来的赛车运动规划。

福特随后把含有徽标的片段单独剪出，发布在 Mustang 官方 Instagram 账号上，并配文称，这是为下一代 Mustang Cobra 重新设计的徽标。

IT之家援引博文介绍，Cobra 这一名称与高性能 Mustang 的渊源可以追溯到半个多世纪前：

20 世纪 60 年代，卡罗尔 · 谢尔比把眼镜蛇徽标用在自己打造的 GT350 和 GT500 上。

1976 年，福特推出首款官方 Mustang Cobra 车型 Cobra II。

1993 年，Mustang SVT Cobra 问世。

最后一款以“Cobra”命名的 Mustang 是 2003 至 2004 年款的“终结者”Cobra，2004 年之后这个车型名称就不再使用。

要注意的是，眼镜蛇徽标本身并没有消失。2007 年福特与谢尔比恢复合作后，Cobra 这个车型名称停用，但眼镜蛇徽标仍用在 Shelby Mustang 上，直到 2022 年。

2022 款福特 Shelby Mustan，图源：福特

福特本月早些时候已宣布将让这一名称回归，并暗示新车有望搭载自然吸气 V8 发动机和手动变速箱，但具体细节尚未公布。

图源：福特

Mustang 家族目前已有 GTD 和 Dark Horse SC 等高性能车型。该媒体分析认为，新款 Cobra 很可能接替原先 GT350 的位置，定位为兼具轻量化与高转速特点的手动挡车型，介于 Dark Horse 与 Dark Horse SC 之间。