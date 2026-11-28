IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Phys 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称香港理工大学联合韩国延世大学的研究人员，研发出全球首个无需电池、可生物吸收的植入物，能靠超声波自行发电，还能通过发光显示自身状态。

报道指出植入式生物电子设备主要用于持续监测身体的生理变化，也能在需要时提供精准的治疗。但它们一旦被植入，医生和患者就很难直接查看它们的状态。

此外设备出现损坏或性能下降后，往往要等到身体出现并发症，问题才会被发现。其中电池的问题也不容忽视，由于电池的寿命有限，还可能漏液，在长期使用过程中会带来安全隐患。

这款新装置不用电池，靠超声波就能获得电力。它用的是“摩擦电”技术：在超声波的推动下，材料之间发生摩擦，产生电能。研究团队还把纳米级的铱 (III) 荧光粉嵌进可生物降解的聚合物里，让装置多了一项本领，就是自己“亮灯报平安”。

医护人员检查时，只要用手持式紫外线灯照一照植入部位，荧光粉就会发光，把皮下装置的轮廓清楚地勾勒出来。轮廓清晰完整，说明装置状态良好，正在正常发电；轮廓出现破碎，则可能说明装置已经受损或开始降解。荧光粉还能让摩擦电的输出更强，所以装置不必内置电池，患者也不用为了取出电池再挨一刀。

在皮下植入的小鼠实验中，完整的植入物不用开刀，从体外用光学方法就能找到它的位置，在超声刺激下也能顺利发电。研究人员还观察装置边界一点点“缩小”的过程，持续追踪了它在 38 周内被身体吸收的情况。

为了更快找到合适的发光材料，团队还搭建了一套数据驱动的材料发现框架。他们先建立了收录 1,667 个铱 (III) 配合物的数据库 PhosIrDB，再让机器学习模型从超过 27 万个候选分子中筛选。人工智能能比较准确地预测分子的发光波长和光致发光量子产率，大大减少了反复试错的工作量。

这项技术未来有望用在术后监测传感器、按需给药系统上，也可能用于疼痛管理或组织再生所需的神经刺激器。团队下一步打算加入传感和刺激功能，研发多功能、能自主工作的生物电子植入物。

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