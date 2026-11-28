IT之家 11 月 28 日消息，一加 Turbo 6Xs 手机现已在 OPPO 官网上架，搭载天玑 7360 SUPER 处理器，仅提供 6GB+256GB 一个版本，售价 1999 元。

IT之家从官方数据获悉，该机提供“白里挑一”“红运当头”两款配色，机身尺寸为 165.85×76.00×8.55mm，重量约 208g。

屏幕方面，该机采用 6.72 英寸 LCD 直屏，分辨率为 FHD+ 2400×1080，屏占比 91.4%，像素密度 391 PPI。该屏支持 60/90/120Hz 智能切换，最高 144Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，全局默认最高亮度 800 尼特、激发最高亮度 1000 尼特。

处理器为天玑 7360 SUPER，8 核设计（4 大核 + 4 小核），最高主频 2.5GHz，配备 Arm Mali-G615 GPU。该机提供 6GB+256GB 存储版本，支持存储卡扩展。

影像上，该机后置 5000 万像素广角摄像头（f/1.8、等效焦距 27mm、5P 镜头、支持 AF 自动对焦）与 200 万像素黑白摄像头（f/2.4、等效焦距 22mm、3P 镜头），最高支持 10 倍数码变焦。前置为 800 万像素摄像头（f/2.0、等效焦距 25mm、4P 镜头）。

该机内置 7000mAh 电池（典型值，额定值 6830mAh），支持 45W 超级闪充与 45W UFCS 融合快充。充电兼容规格包括 45W 及以下超级闪充、44W 三方 UFCS 融合快充、45W 三方 PPS、13.5W PD 与 15W VOOC。

其他配置方面，该机采用侧边电容指纹，支持面部识别、NFC、双卡 5G 与 Wi-Fi 5，数据接口为 USB Type-C（USB 2.0）。