IT之家 11 月 28 日消息，1852 年，俄国作家尼古拉 · 果戈理因精神崩溃，将未完成的小说《死魂灵》部分手稿投入火中，几天之后，果戈理与世长辞。《死魂灵》至今仍被视为俄罗斯文学杰作，但果戈理始终没能完成全书。原计划中的三卷，最终只有一卷完整留存。

据路透社 27 日报道，由俄罗斯金融与科技集团 Sber 开发的 AI 模型 GigaChat，为被果戈理烧毁的第二卷生成了一个续写版本。这项大胆实验试图回答一个问题：人工智能能否真正捕捉伟大作家的创作风格与文学神韵？

新书《死魂灵：复活》引起了部分读者的兴趣，却没有得到评论界的认可。这项实验汇集了语言学家、工程师和历史学家。项目负责人弗拉季斯拉夫 · 奥特罗申科透露，团队花了约四个月，才让 AI 形成一种“足以令人信服”的文学风格。

奥特罗申科接受路透社采访时对成果给予了肯定：“它在艺术表现方面做得相当出色，尤其是情节处理。这本书是畅销书…… 读者确实对它很感兴趣。它有没有艺术价值？当然有。这是同类实验中前所未有的首次尝试。更何况，我们挑战的是俄罗斯文学中最难驾驭的风格之一：果戈理的文风与诗学。”

IT之家获悉，果戈理最为人熟知的，是其辛辣的讽刺笔法与黑色喜剧风格。《死魂灵》现存的第一卷塑造了一群形形色色的人物，主人公乞乞科夫便是其中最具代表性的一位。这个骗子打起了死去农奴的主意，企图收购那些虽然已经死亡、户籍上却仍登记在地主名下的农奴，以此实施一场金融骗局。

果戈理原本计划在第二、第三卷中描写乞乞科夫的道德转变，但他始终无法摆脱创作困境与精神上的挣扎，最终没能完成这两部分。

参加 GigaChat 新书发布会的莫斯科居民伊戈尔对 AI 续写的成果颇为认可，认为它确实保留了原作的神韵。“这本书确实独一无二。我认为，果戈理的读者终于有机会对它作出评价，与原作进行比较，看看乞乞科夫最后经历了怎样的冒险。”

不过，莫斯科果戈理博物馆的参观者拉丽莎并不买账。她直言，AI 不可能真正还原那些已经失传的文字。“这本书打动不了我，我甚至不想读。”

果戈理研究专家阿尔乔姆 · 尼基京则提出了另一层质疑：照这种逻辑，AI 岂不是可以给各种文学作品续写后续故事？

但他也指出：“文学作品并不是作者此前创作内容的自动延伸。即使我们掌握了作者的语言、风格和情节脉络，也无法据此推断他们接下来会写出什么。”