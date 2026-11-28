IT之家 11 月 28 日消息，根据欧盟哥白尼气候服务中心确认的初步数据，11 月 18 日至 24 日地球平均日气温连续 7 天高于工业化前水平 2 摄氏度以上，这是有记录以来首次出现这种情况。

升温幅度在 11 月 23 日（周一）达到峰值，当天全球气温较该日期对应的 1850 至 1900 年估算基线高出 2.25 摄氏度，为该机构数据集中单日差值最大的一次。IT之家附上相关图片如下：

报道指出今年 11 月已经有 10 天达到或超过 2 摄氏度这一标准，在本次连续 7 天之前，本月还有 3 天越过了 2 摄氏度。而在 11 月之前，该机构有记录以来，全球日平均气温比工业化前水平高出 2 摄氏度以上的天数总共只有 6 天，其中 4 天出现在 2024 年 2 月，另外 2 天出现在 2023 年 11 月。

气候科学家强调，连续 7 天气温突破 2 摄氏度红线，并不等于全球已经越过 2015 年《巴黎协定》设定的红线。该协定衡量的是数十年的长期平均升温，而非短期的极端波动。根据《巴黎协定》，近 200 个缔约方承诺，将全球气温升幅控制在 2 摄氏度以内，并努力把升幅限制在 1.5 摄氏度以内。

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