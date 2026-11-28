IT之家 11 月 28 日消息，吉利银河今日宣布银河 M7 远航家将于 11 月 30 日加新上市，纯电续航至高 251km，综合续航至高 1756km。

IT之家注意到，吉利银河 M7 于 4 月 28 日正式上市，该车共推出 4 款配置车型，限时指导价下探至 10.98 万元起，价格如下：

车型 官方指导价（万元） 限时指导价（万元） 225km 远航版 11.98 10.98 225km 领航版 12.78 11.78 225km 探索 + 版 13.78 12.78 225km 星舰版 14.78 13.78

作为参考，银河 M7 定位于紧凑型插电式混合动力 SUV，其核心亮点在于采用了 2025 年发布的 GEA Evo 架构。新车长宽高分别为 4770 毫米、1905 毫米、1685 毫米，轴距达到 2785 毫米。

银河 M7 中控提供观山灰、观山灰翻毛皮版、栖霞橙、静湖白四种可选。15.4 英寸 2.5K 中控屏搭载 Flyme Auto 2 智能座舱系统，内置 7 纳米制程龙鹰一号芯片，支持卡片式交互界面、Hi Eva 语音车控，并依托星睿大模型实现全场景 AI 对话。

智能驾驶方面，银河 M7 搭载千里浩瀚 H3 方案，具备高速及高架 NOA 导航辅助驾驶能力，支持自动超车、上下匝道、拨杆变道等功能；全场景泊车辅助可识别超过 300 种车位类型，实现自动泊入与泊出。

银河 M7 动力系统由 1.5L 雷神 EM 超级电混发动机与前置单电机组成，发动机最大功率 82 千瓦，热效率达 47.26%；电机最大功率 175 千瓦，峰值扭矩 262 牛 · 米。电池采用神盾金砖磷酸铁锂电池，提供 29.8 千瓦时一种容量，对应 CLTC 纯电续航 225 公里，0 至 100 公里每小时加速时间为 7.7 秒。