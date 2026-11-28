IT之家 11 月 28 日消息，《科创板日报》今日报道，南京市今日发布《开源鸿蒙智能体发展行动计划（2026—2028 年）》，部署九项重点任务，涵盖鸿蒙智能体产品发展、生态企业培育、公共服务体系完善、产业园区建设、特色 OPC 社区打造、安全可信技术支撑体系构建、标杆场景打造及人才体系培育等。

按照该行动计划，目标到 2028 年，打造标杆场景超 10 个，集聚生态企业超 100 家，企业营收规模超 1000 亿元，建成全国领先的鸿蒙智能体创新高地。

IT之家注意到，11 月 28 日，2026 开源鸿蒙技术大会在南京举行。华为公司常务董事、终端 BG 董事长余承东视频致辞称，开源鸿蒙已经走进千家万户，赋能千行万业。华为公司将一如既往支持开源鸿蒙技术与生态共建、共享、共赢，推动鸿蒙生态规模化落地，助力广大合作伙伴把握数字化转型新机遇。

公开数据显示，南京 2025 年软件业务收入规模约为 10200 亿元，同比增长 16.7%，顺利实现首个万亿级产业集群突破。南京市还出台《南京市鸿蒙生态发展行动计划》，全力打造全国“鸿蒙先锋城市”。目前，全市通过认证的开源鸿蒙发行版操作系统 15 款、软硬件产品 122 款，均位居全国城市第二。