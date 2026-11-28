荣耀 Earbuds 耳夹式耳机于 11 月 23 日正式发布，其拥有 Hi-Res 金标音质、约 40 小时综合续航。

官方建议零售价 499 元，今日叠加国补后仅需 339 元破冰新低。

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已有不少 UP 主做了这款耳机与华为 FreeClip2 对比视频，有需求的小伙伴可以搜搜看：点此查看示例。

据介绍，这款耳机提供星空黑和珠光白两款配色，拥有专属挂饰配件。

单耳重 5.6g，单次续航约 10 小时、综合续航约 40 小时。

另外，荣耀 Earbuds 耳夹耳机支持跨生态适配不同设备，拥有耳畔 AI 助手等功能。

该耳机采用柔软牢固 C 桥设计，辅以食品级亲肤硅胶，支持日常佩戴无感。

搭载旗舰耳机同规格双磁路镀钛动圈，拥有 Hi-Res 金标音质，支持 LHDC5.0 无损格式。

IT之家附荣耀 Earbuds 耳夹式耳机核心亮点如下：

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