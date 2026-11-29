IT之家 11 月 29 日消息，据央视新闻今天（29 日）早间报道，我国西部千万吨级大油田 —— 新疆油田天然气日产量首次突破 1700 万立方米，创下投产以来历史最高水平。

新疆油田地处准噶尔盆地，是国家重要油气生产基地。今年以来，多个区块一批新井陆续投入生产，同时深挖老井产气潜力。

根据中国石油新疆油田勘探事业部天山天然气项目经理部经理杜宗和介绍，通过钻井提速攻关，平均钻井周期从 400 多天缩短到 210 天左右，呼图壁构造带已初步实现 150 天内完钻，超高压、压裂、试气、投产多项指标创造新纪录。

IT之家了解到，新疆油田主要的增产区域集中在天山北麓。此处天然气埋藏条件十分复杂。气藏大多处在地下 7000 米以下，地层压力大，是国内开发难度较高的区域。

科研和施工团队持续开展技术攻关，破解地层识别、储层改造、超高压气井试采等一系列难题，同时配套建设天然气处理站、液化天然气工厂等地面设施，保障一批超深层气井尽快投产。

杜宗和表示，团队在准噶尔盆地天山北麓钻探的超深气井平均井深超过 7000 米，其中新疆油田最深钻井深度达 9000 米以上。

历经 70 年勘探开发，新疆油田累计向国家供应天然气 1121 亿立方米。今年冬季供暖以来，由新疆油田管理的国内规模最大的呼图壁储气库开启第十四个采气周期，日外输气量稳定在 2000 万立方米以上，全力保障西部地区群众供暖和工业生产用气。