IT之家 11 月 29 日消息，据路透社 28 日报道，Adobe Analytics 的数据显示，美国“黑色星期五”线上消费额增长 11%，达到 131 亿美元（IT之家注：现汇率约合 873.89 亿元人民币），高于预期并创下新高。消费者争相购买热门玩具和搭载 AI 功能的电子设备，同时趁着促销囤积生活必需品，以应对通胀给节日消费预算带来的压力。

Adobe 此前预计当天的线上消费额约为 129 亿美元（现汇率约合 860.55 亿元人民币）。为吸引受到通胀和高油价困扰的美国消费者，零售商纷纷推出服装、家电等商品的折扣促销活动，带动消费额超出预期。

Adobe 在报告中指出，除了热销的电子产品和游戏类商品，清洁用品、宠物护理用品及个人卫生用品等日常必需品也是消费者趁着打折集中采购的对象。

美国 3.8% 的通胀率持续给家庭经济带来压力。据地理空间数据分析公司 PassBy 统计，“黑色星期五”当天，美国实体门店客流量接近 9.3 亿人次，较去年同期减少 2.2%。

每年从“黑色星期五”到“网络星期一”，都是零售业最繁忙的时段之一。

Adobe 预计，“网络星期一”的美国线上消费额将增长 6.2%，达到 151 亿美元（现汇率约合 1,007.31 亿元人民币），感恩节五天购物期间的销售总额有望达到约 475 亿美元（现汇率约合 3,168.69 亿元人民币）。

Adobe Analytics 预计，“网络星期一”采用先买后付方式的线上消费额将达到 10.9 亿美元（现汇率约合 72.71 亿元人民币），同比增长 5.3%。此外，使用 AI 购物工具比价的消费者也越来越多。Adobe 的数据显示，来自聊天机器人和具备 AI 功能的浏览器的流量，购买转化率较去年同期提高 68%。