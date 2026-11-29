IT之家 11 月 29 日消息，据路透社报道，当地时间 28 日，欧盟委员会宣布，原定实施的部分插电式混合动力汽车排放评定规则调整将推迟至 2030 年 1 月 1 日，预计此举将受到欧盟车企的欢迎。

IT之家注：该系数代表官方设定的车辆纯电行驶里程占比。

由于插混汽车在实际使用中的纯电行驶里程占比低于官方设定值，欧盟委员会原本希望通过调整系数，使排放评定结果更贴近实际情况。造成实际排放量与官方数据存在差距的主要原因之一，是车主没有像官方预期的那样频繁充电。

欧盟委员会在声明中指出，拟议修正案将暂时为车企提供一定的政策灵活性，让车企有机会投入资金改进车型，同时鼓励发展纯电续航更长的插混车型，只有纯电续航不少于 80 公里的车型才能继续沿用现行纯电利用系数。

德国汽车工业协会（VDA）对欧盟委员会的决定表示欢迎。协会主席希尔德加德 · 穆勒认为，此举尤其有利于汽车零部件供应商，也有助于保持插混车型对消费者的吸引力。

欧洲汽车市场近几个月加快了电动化转型步伐，插混车型在转型过程中颇受消费者青睐。

面对凭借价格优势在欧洲市场不断取得进展的中国纯电和混动车型，大众等欧洲汽车巨头一直呼吁欧盟提高排放目标的灵活性。

欧盟委员会将把冻结纯电利用系数的提案提交欧盟成员国和欧洲议会审议，拟议措施将追溯至周日生效。欧盟成员国和欧洲议会均可提出异议。

按照欧盟委员会的说法，从 2030 年起，纯电利用系数将根据插混车型的实际使用数据定期调整。

环保倡议组织 Transport & Environment（T&E）今年 9 月指出，插混汽车的实际二氧化碳排放量平均是官方测试结果的 6 倍。自 2021 年开展实际排放量监测以来，实际排放量与实验室测试结果之间的差距逐年扩大。该组织一直主张，欧盟委员会不应取消原定的纯电利用系数调整计划。