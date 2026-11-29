IT之家 11 月 29 日消息，11 月 28 日，2026 开源鸿蒙技术大会在南京扬子江国际会议中心落幕。本次大会由开源鸿蒙项目群技术指导委员会（TSC）主办，华为承办，通过 1 场主论坛、20 场分论坛及创新成果展区，展示了开源鸿蒙在 AI Agent、具身智能、跨平台框架等前沿方向的最新进展。

▲ 图源：OpenAtom OpenHarmony 开放原子开源基金会

金山办公研发总监陈旺带来《以性能突破与 AI 创新，助力办公体验再升级》实践报告。他还透露，截至目前，WPS 鸿蒙移动端安装量达 8219 万，PC 及平板端安装量达 600 万。

▲ 图源：OpenAtom OpenHarmony 开放原子开源基金会 | 金山办公研发总监陈旺作主题演讲

据IT之家此前报道，今年 2 月，WPS 官方微博宣布与华为终端签署战略合作协议，合作升级。华为终端 BG 首席执行官何刚随后发文透露，华为和金山办公团队一起攻克了很多难题，例如折叠电脑双屏演讲者模式、一句话生成 PPT 等。