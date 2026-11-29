IT之家 11 月 29 日消息，11 月 28 日，2026 开源鸿蒙技术大会在南京扬子江国际会议中心落幕。本次大会由开源鸿蒙项目群技术指导委员会（TSC）主办，华为承办，通过 1 场主论坛、20 场分论坛及创新成果展区，展示了开源鸿蒙在 AI Agent、具身智能、跨平台框架等前沿方向的最新进展。
金山办公研发总监陈旺带来《以性能突破与 AI 创新，助力办公体验再升级》实践报告。他还透露，截至目前，WPS 鸿蒙移动端安装量达 8219 万，PC 及平板端安装量达 600 万。
据IT之家此前报道，今年 2 月，WPS 官方微博宣布与华为终端签署战略合作协议，合作升级。华为终端 BG 首席执行官何刚随后发文透露，华为和金山办公团队一起攻克了很多难题，例如折叠电脑双屏演讲者模式、一句话生成 PPT 等。
延伸阅读
开源鸿蒙技术大会是开源鸿蒙生态的年度技术盛会。2026 年大会吸引了 7600 余名代表到场，覆盖 800 余家生态企业、250 余所高校院所。会上还发布了《南京市开源鸿蒙智能体发展行动计划（2026—2028 年）》，提出到 2028 年底建成标杆场景 10 个以上、集聚生态企业 100 家以上、企业营收突破 1000 亿元，南京开源生态促进中心同步揭牌。
据开源鸿蒙项目群技术指导委员会主席、华为 Fellow、鸿蒙首席科学家陈海波在会上披露的数据，截至 2026 年 11 月 16 日，搭载鸿蒙的手机、电脑、平板三类终端已突破 1 亿台，基于开源鸿蒙的智能硬件超 14 亿台；社区代码贡献者达 14550 人，2600 多款产品通过兼容性测评，已有 120 多家企业参与并形成 120 多款软件发行版。
WPS 与鸿蒙的合作可追溯至 2024 年。在 2024 年 6 月 21 日举行的华为 HDC 2024 开发者大会上，金山办公 WPS 软件架构师覃欢宣布 WPS 已完成鸿蒙原生版应用开发，支持完整运行在鸿蒙平板和手机端，其中平板端完整具备 PC 端基本上所有的能力。当时金山办公透露，WPS 拥有超 4000 万 + 的 C/C++ 代码，兼容 6 平台 4 指令集。
据金山办公高级研发总监陈旺此前介绍，WPS 鸿蒙版历经多轮技术攻坚，完成 4000 万行代码全面重构，攻克分布式架构适配等 500 余项技术难关，部分核心场景性能最高提升达 300%；同时结合鸿蒙软硬件特性，推出首创“双屏掌控模式”、文档秒开，并深度集成 WPS AI 与小艺语音助手，实现“一句话生成专业 PPT”。
在 2026 年 2 月 WPS 与华为终端签署战略合作协议时，华为终端 BG 首席执行官何刚还预告，2026 年将上线文档 / 图片一碰传、PDF / Excel 大文件秒开等鸿蒙特色功能。
此外，WPS 鸿蒙 PC 专业版属于 WPS 365 产品体系，于 2025 年 4 月上线，面向政企用户提供安全且流畅的 AI 协同办公体验，华为是其 0 号客户，双方已在日常办公、财经业务、法务业务、标书处理等领域展开深度联创合作。