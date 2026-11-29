IT之家 11 月 29 日消息，11 月 27 日周五发布的一份报告显示，2026 年 10 月，南极海冰面积减少约 50 万平方英里，创下历史新低。

澳大利亚南极司（AAD）的数据显示，南极海冰在 9 月 11 日达到本年度冬季峰值，面积为 684 万平方英里，这是自 1979 年卫星观测启动以来第三低的冬季峰值。

在之后的四周里，南极海冰面积在 10 月接连刷新单日最低值，低于 2023 年 10 月的极端低值。当年糟糕的海冰环境，曾造成数千只帝企鹅幼雏死亡。

澳大利亚南极司海冰科学家罗布 · 马松（Rob Massom）在报告中说：“令人担忧的是，本该是海水结冰、海冰范围持续扩张的时节，南极海冰却仍在缩减。”

“1979 年以来，排名垫底的四次冬季最大海冰面积，全部出现在最近四年。”

澳大利亚南极司表示，南极海冰的消融速度自 2015 年开始加快。2023 年，海冰面积在秋冬季节骤然跌至历史低位。

过去，海冰偏少一般只局限于局部区域，而如今夏季和冬季，整个南极周边都出现了海冰不足的情况。

卫星观测显示，海冰形成时间推迟、消融时间提前，不少区域每年的海冰存续周期缩短了三到四个月。

澳大利亚南极司气候科学家克里斯蒂娜 · 桑德斯（Krystyna Saunders）称：“近期南极海冰消退的模式，在 1979 年以来的卫星记录里前所未有，已经远远超出过去数百年南极海冰覆盖范围的自然波动幅度。”

南极海冰的重要意义澳大利亚南极司介绍，冬季峰值期的南极海冰大约覆盖地球表面的 3.6%、全球海洋表面的 5.1%。

IT之家注意到，海冰高反射的表面有助于调节全球气温，同时它会调控海洋与大气之间热量、水汽、温室气体和风能的交换过程。

报告说明，海冰还能保护南极冰架免受海浪冲击。海冰减少会加大冰山崩解的风险，削弱冰架对南极冰盖的束缚能力。

此外，英国南极调查局的研究发现，2023 年末海冰创纪录偏少，导致南极大约两成帝企鹅栖息地繁育彻底失败。

南极磷虾的幼体阶段也需要依靠海冰获取庇护与食物。

澳大利亚南极司海冰生态学家克劳斯 · 迈纳斯（Klaus Meiners）说：“如果冬季海冰变少或者整体海冰不足，这种关键的早春食物来源就会短缺，进而沿着食物链产生连锁影响。”

原因探究澳大利亚南极司大体认为，2015 年以来的海冰缩减，和上层海水升温、风场与大气温度模式改变有关。

澳大利亚南极项目计划在 2028 年开展科考航次，研究海浪、风暴、海洋热量以及大气过程如何影响海冰的形成和消融。

研究人员还将评估这一变化对海洋生态系统，以及南大洋吸收二氧化碳能力带来的影响。

马松最后总结：“南极海冰正陷入危机。”