IT之家 11 月 29 日消息，据外媒 Wccftech 今天（29 日）凌晨报道，初代《寂静岭》刚推出支持光线追踪等现代渲染技术的原生 PC 移植版没几天，科乐美旗下经典生存恐怖系列的另一部作品《寂静岭 3》也迎来了玩家社区制作的大规模升级项目。

这项粉丝自制重制项目名叫《寂静岭 3：决定版》，针对 2003 年推出的 PC 版进行了全面现代化改造。项目采用静态重编译技术，搭配原生 64 位 DirectX 12 运行环境，并加入了多项现代图形技术。

项目开发者为 heather.masonn，目标是在不要求玩家额外安装多个独立社区模组的情况下，解决《寂静岭 3》原版 PC 移植版的技术老旧问题。

与单纯依赖图形 API 封装层的方案不同，该项目据称采用了静态重编译技术，将原版游戏的 x86 机器码转换为 C 语言代码，再编译成原生 64 位 Windows 可执行文件。

IT之家从开发者公布的信息获悉，《寂静岭 3：决定版》 目前具备以下功能：

原生支持 64 位 Windows 和 DirectX 12

支持高帧率运行，取消帧率上限

原生宽屏显示

NVIDIA DLSS 超分辨率 / DLAA、Reflex 低延迟技术及帧生成

AMD FSR 超分辨率及帧生成

可选开启 DXR 光线追踪阴影、环境光遮蔽和反射

可选切换为越肩视角

重新设计的游戏界面，包含高分辨率 UI 元素和启动画面

项目技术文档还列出了 NVIDIA Streamline SDK 和 AMD FidelityFX SDK 的使用情况。

值得一提的是，这次升级并没有强迫玩家放弃《寂静岭 3》原有的镜头风格。游戏默认保留经典镜头系统，喜欢现代第三人称视角的玩家可以在选项菜单中自行切换至越肩视角。新版界面也不是强制启用的，偏爱原版体验的玩家仍然可以保留 2003 年的经典画面风格。

目前，《寂静岭 3：决定版》 已在 GitHub 项目发布页面免费开放下载，源代码以 GPL-3.0 许可证发布。

项目提供的独立安装程序约 106MB，玩家必须自行准备合法取得的 2003 年 PC 原版游戏。开发者特别说明，安装程序不包含任何科乐美拥有版权的游戏文件，所有必要修改都会直接在玩家本地完成，同时不会破坏原有游戏资源和存档。

硬件和软件方面，玩家需要使用 64 位版 Windows 10 或 Windows 11，配备支持 DirectX 12 的显卡；如果想启用光线追踪，还必须具备 DXR 支持。此外，还需要安装微软 Visual C++ 2015–2022 x64 可再发行组件包。Linux 版本则计划在“未来几周内”推出。

不过，目前该项目仍处于公开测试阶段。早期体验者报告了角色移动方面的漏洞和性能问题，开发者已经发布更新，着手处理手柄操作方面的问题。

参考

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