IT之家 11 月 29 日消息，据央视军事报道，今天，空警-500A 飞抵珠海。空警-500A 飞机是我国自主研制的中型预警机，主要担负空中巡逻警戒及指挥控制任务。

与空警-500 飞机相比，空警-500A 在预警指挥、远程远海作战等方面的效能有显著提升。

IT之家查询获悉，空警-500A 是中国以运-9 飞机为平台研制的中型预警指挥机，采用背负圆盘式相控阵预警雷达布局，配备数字阵列雷达技术及国产化信息系统，具备全天候空中预警与指挥控制能力，被称作是空中“千里眼”。

该机型通过加装受油管实现与运油-20 的空中加油对接，空中加油后最大航程可达 1 万公里以上，留空时间达 10 小时。相比前代机型，其雷达探测精度提升 30% 以上，反隐身目标探测距离可达 200 公里，采用三面阵雷达布局实现 360 度无盲区覆盖。

2025 年 9 月 3 日，在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵式上，空警-500A 飞过天安门广场上空接受检阅。

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