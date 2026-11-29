IT之家 11 月 29 日消息，据B站 UP 主“Kingh-J”消息，《植物大战僵尸 2》制作组正测试鸿蒙版包体，现向官方群成员发起招募，预计将在 12 月中下旬进行稳定性测试。

本次测试面向鸿蒙设备招募，iOS、安卓端无法参与；

名额有限，并非报名就有资格，将会选取合适样本发放，如果筛选通过，将会有制作组工作人员联系你填写的 QQ 号（通过官方群私聊）及邮箱，请保持通讯畅通；

由于是稳定性测试，希望多多观察不同机型的表现效果，鼓励各类鸿蒙机型报名，非常感谢大家的参与。

据IT之家此前报道，2024 年 2 月，拓维信息宣布启动《植物大战僵尸 2》鸿蒙原生应用开发，该应用基于 HarmonyOS NEXT 打造，宣称在游戏场景、玩法和体验上有更多可能性。本作于 2013 年 8 月 1 日正式登陆中国大陆市场，至今已有 10 余年历史，实行“免费下载、道具内购”模式。

去年 9 月，华为鸿蒙 HarmonyOS 系统的游戏中心 App 上线预约入口。当时预约入口就直接上线了《植物大战僵尸 2》《狂野飙车 9》《鹅鸭杀》《神庙逃亡 2》等经典游戏，只需点击“预约”即可在游戏上线后立即下载进手机，在第一时间开玩。

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