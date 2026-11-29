IT之家 11 月 29 日消息，据猫眼专业版数据，2026 年贺岁档（11 月 27 日-12 月 31 日）总票房破亿，《魔法秘境》《泥面人》《饥饿游戏：收获日出》暂列贺岁档票房榜前三位。

据IT之家了解，今年贺岁档从 11 月 27 日开始，到 12 月 31 日结束，共计 35 天。截至目前，已有超 50 部影片定档，题材多元、风格各异，覆盖不同年龄观众的观影喜好，包括《西游记之真假美猴王》《魔法秘境》《复仇者联盟 5》。

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延伸阅读

贺岁片的概念最早源自香港，一般指在元旦、春节期间上映、以求欢乐和放松为主的影片，风格多为轻松幽默。1995 年，成龙的《红番区》是第一部以“贺岁片”名义引进中国内地的影片。业内普遍认为，贺岁档这一档期概念进入中国电影行业，源自 1997 年底上映、被冠以“贺岁片”之名的《甲方乙方》。此后贺岁档逐渐与跨年档、元旦档、春节档区分开来，在猫眼、灯塔等数据平台中专指 11 月下旬至 12 月 31 日前的一个多月时间。

《魔法秘境》英文片名为《Hexed》，由迪士尼出品、华特迪士尼动画工作室制作，于 2026 年 11 月 27 日在中国大陆上映，时长约 110 分钟。该片由弗恩 · 维拉桑托恩、杰森 · 汉德执导，海莉 · 斯坦菲尔德、拉什达 · 琼斯、朱迪 · 福斯特等参与配音，讲述 16 岁少女比莉意外唤醒体内沉睡的魔法力量、被卷入女巫世界“魔法国”的冒险故事。《泥面人》改编自 DC 漫画角色，由华纳兄弟、DC Studios 等出品，詹姆斯 · 瓦特金斯执导，迈克 · 弗拉纳根、霍辛 · 阿米尼担任编剧，詹姆斯 · 古恩、彼特 · 萨法兰、马特 · 里夫斯等担任制片人，汤姆 · 里斯 · 哈里斯主演。影片于 2026 年 11 月 27 日在中国大陆上映，时长约 109 分钟，讲述一名面部毁容的演员在注射神秘物质后获得易容超能力、精神逐渐扭曲的故事。

《饥饿游戏：收获日出》改编自苏珊 · 柯林斯所著同名小说，由弗朗西斯 · 劳伦斯执导，是《饥饿游戏：鸣鸟与蛇之歌》的后续前传，故事设定在前者的 40 年后、《饥饿游戏》第一部的 24 年前，聚焦第 50 届饥饿游戏（第二届世纪极限赛）中少年黑密斯 · 阿伯纳西的命运起点。该片于 2026 年 11 月 20 日在中国大陆上映，时长约 158 分钟。

《复仇者联盟 5：毁灭之日》由安东尼 · 罗素、乔 · 罗素执导，小罗伯特 · 唐尼在片中饰演反派“毁灭博士”，克里斯 · 埃文斯回归饰演“美队”史蒂夫 · 罗杰斯。该片中国内地定档 2026 年 12 月 16 日，领先北美（12 月 18 日）上映。

《西游记之真假美猴王》是一部国产动画电影，由赵世磊担任编剧，时长约 90 分钟，讲述六耳猕猴与孙悟空真假难辨、最终由灵山大日如来佛祖辨明真伪的故事。