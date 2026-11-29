IT之家 11 月 29 日消息，据银河航天官方，北京时间 2026 年 11 月 29 日 11 时 53 分，长征六号丙遥三运载火箭在太原卫星发射中心发射升空，成功将银河航天研制的中科卫星 12 星、13 星送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

中科卫星 12 星、13 星为银河航天承担研制的智能 SAR 卫星，用户为中科卫星。

IT之家从官方介绍获悉，两颗卫星均为 X 波段 SAR（合成孔径雷达）卫星，整星最高分辨率达到亚米级，具备重轨干涉测量的能力，可实现毫米级地质形变监测。

同时，单星搭载超过 200TOPS 高性能星载异构算力单元，能实现 SAR 图像在轨预处理、智能解译、特征提取、冗余滤除、压缩编码等全链路闭环处理。卫星将为自然资源、农业农村、应急防灾、水利建设、城市规划等领域提供有力的 SAR 遥感数据支持。

这两颗卫星是中国科学院空天信息创新研究院“太空云”生态第二批次入轨卫星。基于“太空云”卫星引接规范和通信载荷，入轨后将与其他“太空云”卫星进行在轨组网互联，并开展技术体制与应用示范验证，实现从“功能单星”向“智能星云”的技术创新。

根据介绍，银河航天截至目前已成功发射研制的 20 颗 SAR 卫星，位于国内商业航天前列。

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