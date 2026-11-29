IT之家 11 月 29 日消息，开发商 Moon Studios 昨天宣布，《恶意不息》游戏将于 12 月 17 日开启公开测试，1.0 正式版本将于 2027 年 3 月发布。（商店页：https://store.steampowered.com/app/1371980/%E6%81%B6%E6%84%8F%E4%B8%8D%E6%81%AF/）

据介绍，本次测试将为玩家提供 24 种职业，职业类型将根据玩家装备的武器决定。玩家可在游戏中解锁 384 种职业特质，只要解锁一种就可以自由搭配不同特性，不再受到武器类型的限制。

IT之家了解到，《恶意不息》是一款采用俯瞰视角的动作角色扮演游戏，玩家在一开始时可自由创建自己的玩家角色。玩家在游戏可收集各式武器，这些装备分有不同的稀有度与独特招式，且可通过符文强化以进一步提升其战斗力。该作的游戏玩法与魂系十分相像，玩家可以用武器攻击敌人、格挡、回避或翻滚躲闪，但上述所有动作皆需消耗体力。

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