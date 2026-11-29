IT之家 11 月 29 日消息，欧洲两家企业签署协议，研究开发可从轨道投放的武器的可行性。

航天企业 Atmos 以 Phoenix 可重复使用再入飞行器为人熟知，其将和欧洲最大导弹制造商 MBDA 合作推进这个新项目。

Atmos Space Cargo 首席执行官塞巴斯蒂安 · 克劳斯（Sebastian Klaus）在 11 月 18 日的声明中表示：“我们正在评估如何把成熟的防御系统和新兴轨道技术结合起来，以此强化欧洲的常规威慑能力，打造未来的防御手段。”

两家企业正在研究的这套系统名为精准轨道纵深打击系统，简称 PODS。项目初期工作重点为方案设计、可行性论证以及技术整合。

Atmos 与 MBDA 同时提到，相关研究后续有可能开展演示验证，但公告明确说明，该系统如果未来要部署和投入使用，必须获得各国政府与军方主管部门批准。

MBDA 德国公司董事总经理托马斯 · 戈特柴尔德（Thomas Gottschild）在同一份声明中称：“该项目也直接服务于 MBDA 在太空领域的整体战略构想，同时支撑太空赋能防御、以及太空资产防御两大方向。”

IT之家注意到，这条消息发布的数月之前，美国太空作战部长道格拉斯 · 希斯（Douglas Schiess）上将曾公开表示，美国太空军已经在轨部署武器。

希斯在 9 月 15 日的一场会议演讲中说：“我讲得非常清楚：现在，太空军守护者们已经操作在轨武器，保护联合部队，抵御依托太空发起的攻击。”守护者是美国太空军人员的称呼。

去年，Atmos 的 Phoenix 返回舱完成首次太空测试。这套货物返回技术在 2025 年 2 月搭乘 SpaceX 猎鹰 9 号火箭，通过拼车发射任务升空。

Atmos 在测试中验证了自研充气式隔热罩，这项技术用于保障未来太空制造的货物完整穿越地球大气层。

克劳斯在 11 月 18 日的声明里说：“轨道运输与返回构成了一层全新的战略基础设施，而基础设施决定欧洲能够自主实现哪些目标。”