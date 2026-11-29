IT之家 11 月 29 日消息，Netflix 即将推出的《刺客信条》真人剧集将延续游戏系列的世界观。执导该剧多集的斯特凡 · 施瓦茨近日接受 GamesRadar+ 采访，介绍了剧集的制作情况，并承诺作品将忠于游戏原作。

Netflix 此前透露，剧集虽然以《刺客信条》的世界为背景，但不会直接改编某一部游戏，而是讲述一个全新的故事。

施瓦茨对此表示：“这部剧与《刺客信条》的世界观有着非常紧密的联系，始终没有脱离系列原有的设定。我认为，我们呈现的是一个很有意思的版本：场面宏大，还有大量在屋顶上奔跑的场景。”

剧集于 2026 年 11 月杀青，拍摄期间曾在实地取景。谈到罗马的拍摄经历，施瓦茨笑着说：“是的，那里的天气很热，拍摄体验也很棒。我们还在保加利亚拍了一部分。我现在还在进行后期剪辑。”

据IT之家了解，故事发生在公元 64 年。Netflix 暂时没有透露这部真人剧集的具体剧情，只表示将讲述一个以罗马帝国腹地为背景的原创故事。

演员阵容方面，曾主演《Furious》的洛拉 · 佩蒂克鲁将与托比 · 华莱士、扎卡里 · 哈特和劳拉 · 马库斯共同出演。劳米 · 拉佩斯、拉姆齐 · 贝迪亚和肖恩 · 哈里斯也将以常驻演员身份加盟。