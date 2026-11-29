IT之家 11 月 29 日消息，极空间私有云刚刚发布重要安全提醒：请务必检查并关闭 DMZ，切勿将设备直接暴露在公网！

极空间私有云称，近期发现极少数用户设备遭勒索病毒攻击。排查后发现，出现问题的设备几乎 100% 都在路由器 / 光猫中开启了 DMZ，或者直接给设备配置了公网 IP，使整机直接暴露在了公网上。IT之家附自查流程、内容如下：