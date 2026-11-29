IT之家 11 月 29 日消息，极空间私有云刚刚发布重要安全提醒：请务必检查并关闭 DMZ，切勿将设备直接暴露在公网！
极空间私有云称，近期发现极少数用户设备遭勒索病毒攻击。排查后发现，出现问题的设备几乎 100% 都在路由器 / 光猫中开启了 DMZ，或者直接给设备配置了公网 IP，使整机直接暴露在了公网上。IT之家附自查流程、内容如下：
设备直接暴露在公网极其危险，不仅会持续遭受各类暴力密码破解和 DDoS 攻击，更面临着未知漏洞带来的巨大潜在风险。请大家务必立刻自查：
立即移出 DMZ / 取消公网直连：马上检查路由器与光猫后台，若设置了 DMZ 指向极空间请第一时间关闭；若直接给设备配了公网 IP，请尽快切回路由器内网隔离环境（同时确认路由器 IPv6 防火墙已开启）。
收紧端口映射（NAT）：远程访问请优先使用自带远程访问、VPN 或异地组网，切勿将已知高危端口映射到公网，包括但不限于：SMB / NetBIOS（137-139、445，含 SMBv1）、SSH（22）、Telnet（23）、RDP（3389）、VNC（5900）、FTP（21）、Rsync（873）、NFS（111/2049）、cPanel（2082/2083/2086/2087）、Docker API（2375）及各类数据库端口（3306/5432/6379/27017）等。
尽快升级最新固件：我们近期持续加强了系统默认安全防护，建议大家尽快检测升级到最新版本，配合规范的网络配置共同提升防护能力。
加强密码与备份：避免弱口令，重要数据保持离线冷备 / 异地备份习惯。