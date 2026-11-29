IT之家 11 月 29 日消息，近日，福瑞泰克宣布 800 万像素单目前视摄像头模组 FVM85 实现规模化量产交付，进一步丰富了公司的高分辨率前视产品系列。该产品已获国内头部自主品牌车企定点，将为其多款车型提供视觉感知支持。

据介绍，福瑞泰克已形成覆盖摄像头模组和毫米波雷达的感知产品矩阵。2025 年上海车展期间，公司发布了 AVC31 环视、SVM30 周视及 FVM83/84 双目前视摄像头模组，以及采用自研波导技术的 FVR50 前雷达和 CVR50 角雷达。加上 FVM85 单目前视模组和 FVR60 8T8R 边缘架构 4D 成像毫米波雷达，公司可为车企提供不同规格的前视、周视、环视和雷达配置。

IT之家注意到，FVM85 面向远距离目标和复杂光照下的前视成像需求。800 万像素单目方案有助于保留远处车辆、行人等目标的图像细节，为感知算法提供图像输入。模组还支持 LED 闪烁抑制，可减轻 LED 光源在画面中的闪烁。

在车型开发环节，FVM85 采用平台化设计，可在多款主流 SoC 芯片平台上快速适配和复用。主机厂可基于既有平台，按车型需求选配不同规格的前视模组，减少重复适配工作。依托摄像头和雷达产品矩阵，福瑞泰克结合控制器与感知算法开展系统适配和整车验证，为不同车型的行车与泊车方案提供感知配置。