IT之家 11 月 29 日消息，日本品牌 iiyama （饭山）近日宣布推出曲面显示器 ProLite XCB4994DQSU-B1。该产品主要面向办公场景，原生分辨率为 5120×1440，相当于将两台 2K（2560×1440）显示器并排放置，可为用户提供超宽工作空间，定价 668 欧元（IT之家注：现汇率约合 4,878 元人民币）。

据介绍，这款显示器采用哑光 VA 面板，曲率为 1000R，最高支持 120Hz 刷新率。最高亮度 400nits，静态对比度 3000:1，灰阶响应时间为 2ms，覆盖 100% sRGB 和 80% NTSC 色域。

同时，该显示器还支持 HDR10 和 Adaptive Sync，通过 DisplayPort 连接时，可变刷新率范围为 48—120Hz；使用 HDMI 连接时则为 48—60Hz。

接口方面，该显示器提供 2 个 HDMI 2.0 和 2 个 DisplayPort 1.2 接口，并带有 2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口和 2 个 USB-C 接口，具备耳机接口和 2 个 5W 扬声器。