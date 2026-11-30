IT之家 11 月 30 日消息，由《GTA》系列前制作人 Leslie Benzies 和 Mark Gerhard 共同持有、负责开发《MindsEye（心之眼）》的工作室 Build a Rocket Boy（BARB）如今已进入破产管理程序。

然而，该公司始终认为游戏销量惨淡是各路评测者导致，因此试图起诉他们获取赔偿金。综合外媒 eurogamer 报道，Build a Rocket Boy 近期便起诉了英国 YouTube 博主 CyberBoi，指控其参与了一场旨在破坏《MindsEye》游戏声誉和商业表现的行动。

对此，CyberBoi 于当地时间 11 月 29 日发表声明，明确否认了 BARB 对其提出的指控，然而其透露即使自己最终赢得官司，自己也很可能因此失去住所。

IT之家注意到，Build a Rocket Boy 公司此前将不少博主称为“游戏破坏者”，并对其提起法律诉讼，指控他们参与了一场涉及 100 万欧元的抹黑行动，意图损害《MindsEye》的市场表现。

BARB 的破产管理人员已将针对这些所谓“破坏者”采取法律行动列为追回资金、偿还债权人的潜在途径之一。此前，BARB 联席首席执行官 Mark Gerhard 曾在公司内部会议中点名 CyberBoi、Ritual Network 两名博主，称两者应对游戏的失败负责。

目前，Build a Rocket Boy 正面临严重的财务困境。这家由前 Rockstar Games、《侠盗猎车手》系列制作人 Leslie Benzies 创立的游戏公司，目前负债约 6200 万英镑。

值得关注的是，破产管理人员在文件中指出，诉讼可能是 Build a Rocket Boy 当前价值最高的潜在资产之一。这也意味着，公司针对所谓《MindsEye》幕后破坏者采取的法律行动，可能不仅涉及游戏声誉纠纷，还被纳入了其偿还债务的资金回收计划。