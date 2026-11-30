IT之家 11 月 30 日消息，如果你手里还留着一份《极品飞车：特别版》（The Need for Speed Special Edition），也许是时候把它翻出来了。

一位名叫 Bytes & Rust 的独立开发者重写了这款 1996 年赛车游戏的引擎。这个项目名为 Spirited Drive，本月早些时候率先登陆 macOS 平台，随后于 11 月 26 日发布了 Windows 版本。

它不依赖模拟器，而是在现代电脑上原生运行，沿用原版游戏中的车辆、赛道和其他素材。

玩家可以在三种模式中选择。Stock '96 保留原始的 4:3 画面，Restored '96 则支持宽屏和超宽屏显示，最高可达 144 Hz。物理模拟仍按原始速率运行，中间帧通过插值补出来，让画面动作更平滑。

Restomod '26 在此基础上更进一步，新增内容里包括雨、雪、可工作的雨刷和会发光的仪表盘。有意思的是，连新的灯光效果也仍然沿用游戏原本的 256 色渲染方式。

最吸引人的新增内容，大概是月球上的赛道 Lunar Springs。它曾出现在 PlayStation 版本里，却始终没能进入最终完成的 PC 版。

2024 年，极品飞车爱好者阿尔真托（Argento）在原版特别版光盘里翻出了残留的贴图和录音，据此拼出了一个可玩的赛道版本。其中一段录音还要求玩家在月球上寻找一颗高尔夫球。

IT之家注意到，最新更新还在 Restomod 模式里加入了单车成绩记录，玩家可以查看自己在每条赛道上的最佳圈速和最高速度。

Windows 版提供安装程序和 ZIP 压缩包两种下载方式。玩家需要自备一份 1996 年的 PC 特别版，原始文件可以从光盘、文件夹或 ISO 镜像导入。联网多人对战目前仅限 macOS。