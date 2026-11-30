IT之家 11 月 30 日消息，当地时间 28 日，开发者“New Frontier 0x”公布了一项名为「iOS on iPod nano」的项目，能够让第七代 iPod nano 运行从初代 iPhone OS 到 iOS 10 的多个系统版本。不过，越新的系统版本，对这款设备来说越难以胜任。

受限于 iPod nano 狭长的屏幕，移植版的 iOS 的界面显得相当紧凑，不过仍然包含了日历、照片、备忘录、设置等原生应用，以及《涂鸦跳跃》等经典游戏。网络方面，第七代 iPod nano 没有 Wi-Fi，移植系统仍能借助蓝牙热点连接互联网。

为了让 iPod nano 吃上 iOS，项目采用了经过修改的系统内核，并通过内存压缩技术解决 64MB RAM 的容量限制。图形处理方面，设备借助与第二代 iPod touch 共用的图形芯片实现硬件加速。开发者还重新调整了主屏幕和其他界面元素，使其适应 240×432 像素的显示屏。

据IT之家了解，整个系统通过 NanoApps 启动，这是一个自制软件平台，可以为 iPod nano 原有界面添加应用。

不过，让 iOS 成功启动只是第一道难关。X 用户 @_oinkey曾展示iOS 10 成功进入主屏幕的画面，但系统启动就花了约 11 分钟，而且应用根本无法加载。另一名测试者在 GitHub 讨论中透露，iPhone OS 3 的启动时间约为 1 分钟，iOS 6 则需要 5 分钟，两者都存在反复崩溃的问题。也有用户表示，自己运行相同版本时遇到的问题要少一些。

还有用户发现，设备重启后会卡在苹果标志界面，即使使用常规恢复方法也无法恢复正常。目前，项目参与者正在排查闪存损坏问题，并尝试提供一些实验性的恢复方案。

在问题修复、恢复工具正式推出之前，开发者撤下了下载文件，并明确建议用户暂时不要安装这个移植系统。

第七代 iPod nano 于 2012 年发布，配备 2.5 英寸 Multi-Touch 触控屏、16GB 存储空间和 Lightning 接口。此后几年，苹果陆续为其推出新的配色版本，直到 2017 年 7 月正式结束整个 iPod 产品线。

参考

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