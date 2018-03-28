【IT之家评测室】OPPO R15星空紫手机体验评测：时尚新宠

OPPO将于3月31日18:00在深圳春蚕体育馆举行“年轻造未来”的主题活动，届时OPPO年度手机新品OPPO R15将正式和消费者见面。大约从R9开始，OPPO R系列新机会成为每年的销量爆款，今年的OPPO R15也是备受关注。目前IT之家已经拿到了星空紫版本的OPPO R15，并在之前已经为大家带来了这款手机的开箱图赏。今天这篇评测，我们就来看一下OPPO R15的实际使用表现究竟如何。



一、外观设计

如果你用过去年的OPPO R11手机，那么在刚上手OPPO R15时一定会讶异于两者的不同。R11是轻薄、灵动，而R15则是厚实、内秀。IT之家手上这款星空紫版本OPPO R15机身尺寸为155.1mm×75.2mm×7.4mm，重量为175g，梦镜红版本的R15在规格上会有偏差，给IT之家小编的第一印象都是硬朗的设计元素相较于上一代更多了一些。

OPPO R15正面采用一块现如今炙手可热的刘海屏，前置摄像头、听筒位于刘海内，光线、距离传感器则隐藏在刘海黑色面板之下。OPPO R15的听筒短小，和前置摄像头的距离也很紧凑，因此刘海的宽度也缩减到大约20mm，看起来更像是垂髫小孩的刘海。OPPO将R15正面的这块屏幕称为19:9 Super-V Display超视野全面屏，屏占比为90%。抛开刘海，屏幕三边边框很窄，并且等宽，只有在下巴处更宽一些。整体来看，在亮屏时，OPPO R15的视觉观感还是比较震撼的。

渐变玻璃机身，是OPPO R15在外观设计上的另一大看点。拿到手机后小编首先仔细观赏了R15的机身背面。星空紫版本的OPPO R15机身色泽由上而下从黑渐变到紫，配合玻璃的莹润质感，整机更显深邃神秘。从不同的角度观看，R15机身会呈现出不同的黑色、紫色渐变效果，视觉上更添层次感。手机背面双摄像头为横排设计，闪光灯位于其右侧。指纹识别呈腰圆造型，位于机身背部中轴线上，下方则是电镀的OPPO Logo。

OPPO R15机身整体为前后玻璃面板搭配高强度铝合金中框设计，中框部分也拥有细微的黑紫渐变色效果，表面经过了抛光处理，和整机保持了很高的一体性。OPPO R15左侧边框设有音量加减健，右侧边框为电源键和SIM卡插槽。顶部为麦克风，底部为3.5mm耳机接口、扬声器和Micro-USB接口。

在整机造型加入更多硬朗元素后，手感也是需要考虑的因素，因此我们可以看到OPPO R15在很多设计细节部分保留了圆润的弧线线条，例如手机中框的腰线、中框和2.5D玻璃背板过度的弧度，不过在手机正面屏幕和中框的衔接过渡处，R15设有一圈塑料垫层，或许是为了起到缓冲以保护屏幕的作用，但这也一定程度上破坏了手机中框腰线过渡到屏幕的顺畅感，视觉上屏幕面板明显高出中框水平面，仿佛前后面板产生断层，握持时也会带来一些割手感。

做工方面，OPPO R15整体精细扎实，特别是金属SIM卡插槽顶端加入了一圈软胶层，可以有效减少插卡时候产生的磨损并提升拔插手感，这些细节可以凸显OPPO R15在做工方面的可靠度。

总结而言，OPPO R15在外观设计上最大的亮点就在于渐变色的运用，这种设计为手机带来了灵动优雅的美感。OPPO R系列一直以来更关注对时尚潮流的把握，迎合年轻消费群体的心理，而OPPO R15的外观设计语言仍然能够体现这种品牌诉求。

二、拍照表现

OPPO R15采用了1600万像素+500万像素的后置双摄，这对镜头的实际表现如何，我们结合样张来分析。

日间拍照方面，OPPO R15的直出样张第一眼看上去色彩不够饱和，看上去比较泛白，这种风格的照片带给人的第一观感并不愉悦。

我们将照片放大来看，可见树枝附近原本蓝色的天空已经变成了白色，而正常情况下，在晴朗的日间，天空应该整片都是蓝色的。

我们再看树叶的颜色，正常情况下，树叶应该是绿色的，而由于OPPO R15日间直出样张的色彩不够饱和，树叶的颜色看上去蓝度不够，观感偏黄。

日间解析力上，相信1600万像素的摄像头不会遇到解析力不足的问题，我们将照片中部偏左的字体放大来看，比划清晰锐利，可见在硬件上，OPPO R15所搭载的摄像头的素质是合格的。

而当我们将目光右移，去看建筑的屋顶，可见涂抹感比较严重，瓦片的细节基本上已经消失殆尽，屋顶前的树木枝叶也已经糊成一片。

更多日间拍照样张：

夜间拍照方面，OPPO R15的表现比较优秀，白平衡准确，曝光准确，相机宽容度较高。

我们将样张放大看建筑墙体以及右上角的天空，可见噪点并不严重。

和日间拍照时的表现截然不同的是，在夜间拍照的测试中，OPPO R15直出样张反而没有过度涂抹的问题。

微距方面，OPPO R15直出样张的测彩饱和度较高，且做到了“近景清晰，背景朦胧”，观感十分不错。

总体来看，对OPPO R15的后置相机来说，日间拍照的的失常表现为其减分不少，但其优秀的夜间表现和微距表现则为它扳回两局。

人像模式方面，OPPO R15加入了3D人像打光功能，该功能能够模拟一些特殊的影棚打光环境，拍摄出更有电影画面感的人像照片。小编也对这一功能进行了体验。

从实际样张来看，3D人像打光模式对于样张的整体观感有一定的提升，但是并不会特别明显，总体还是和照片加入滤镜的直接效果相差不大。

熟悉OPPO的应该了解历代OPPO R系列手机对于自拍功能的挖掘都很深入。在OPPO R15手机上，这颗2000万像素的前置摄像头表现如何？IT之家小编也进行了测试。

首先在标准模式下，中午室外的样张，OPPO R15的自拍曝光充足，或者说在强光环境下并没有做过多的抑制，因此画面明亮清晰，色彩表现偏向于清新素雅的风格。

放大后可以看出胡须的细节很清晰，毕竟前置2000万像素，解析力不是问题。





▲墨镜后面是对抢镜路人充满鄙夷的双眼

让我们想个办法干掉他。

▲这个不解恨

▲这个不壮烈

▲嘿嘿……

我擦，跑偏了，咳咳。





我们接着说样张。开启前置人像模式后，画面有了层次感，对于热爱自拍的用户而言这是一个很好用的功能。抠图的痕迹还是能够看出来的，但整体比较自然。

▲HDR关闭

▲HDR开启

OPPO R15还支持前置HDR功能，在光线对比比较强烈的环境下，关闭功能时，从样张中可以看出背景基本过曝，人脸的光线分布也不太自然；开启HDR功能后，任背后的车辆细节明显好转，小编脸上的光线分布也自然多了。

二、性能表现

IT之家收到的这台OPPO R15样机搭载了联发科P60处理器和6GB RAM，在Geekbenck的跑分测试中，这颗处理器取得了单核1542分，多核5598分的成绩。接下来我们来结合实际的使用场景来一探这颗处理器的实力。

在主流应用流畅度测试环节，我们选择的《手机淘宝》、《微博》和《IT之家》三款应用。

在《手机淘宝》的测试中，OPPO R15的表现整体良好，在打开应用程序之初，页面的滑动会伴随着明显的卡顿，而当首页内容全部加载完成后，再次滑动页面时就丝毫没有掉帧了。

在《微博》的测试中，OPPO R15的表现一般，滑动时间线时的掉帧率较高，尤其是时间线中有自动播放的视频时。

在《IT之家》的测试中，OPPO R15的表现在我们意料之中，无论是滑动新闻列表还是浏览文章内容，体验均如丝般顺滑。

在游戏测试环节，我们选择了《王者荣耀》。在游戏的过程中，OPPO R15的表现比较优秀，在我方英雄从老家出发时，帧率基本在61~55fps之间浮动，最低帧率出现在双方交战时，为47fps。

从主流应用使用体验上看，OPPO R15基本能够满足用户的日常需求，从游戏体验上看，对于《王者荣耀》来说，OPPO R15的表现位于中上游的水平。

四、系统体验

OPPO R15搭载的操作系统是基于Android 8.1.0的ColorOS 5.0。在国产厂商手机所搭载的ROM在功能和UI上越来越趋同的今天，事实上，我们已经不容易在ColorOS 5.0上找到特别重大的解决了用户痛点需求的设计。而本篇评测的系统体验部分，我们将对以下几方面来进行叙述：

用户界面对异形屏幕的适配；

手势操作对全面屏的适配；

无需安装即可使用的“轻应用”。

1、用户界面对异形屏幕的适配

OPPO R15采用了一块顶部开有缺口的异形全面屏，关于用户界面对这块异形全面屏的优化，IT之家认为，在系统本身以及系统应用的层级，OPPO R15已经对这种形态的屏幕进行了很好的适配，而在部分第三方应用上，这种形态的屏幕显然还没有准备好。

比如在运行《安兔兔评测》应用时，这款应用标题栏上的字体会因顶部缺口的设计而有所缺失；

再如用《哔哩哔哩》应用看视频时，视频左侧的画面会被屏幕上的缺口遮挡；

还有游戏《王者荣耀》，OPPO R15的屏幕缺口造成了屏幕画面元素的部分缺失，虽然缺失的部分并不是影响用户识别和操作的关键信息，但是对强迫症来说，这种体验并不让人愉快。

IT之家认为，Android系统及其生态有个天生的弱项，就是这一系统及其生态对其应用程序的开发标准和设计标准并没有一个强力的、有效的、统一的控制力和号召力，在短时间之内让大多数的第三方的开发者或开发商主动适配Android手机带有缺口的屏幕显然是个不现实的问题。当然，第三方Android应用程序在采用了顶部带有缺口的屏幕设计的手机上不理想的兼容性并非OPPO一家所面临的问题，所有采用了异形屏幕的手机都会面临类似的问题。IT之家认为，除非Android应用程序的开发者自觉到一定的程度，或者采用带有缺口屏幕的手机的市场份额达到一定的、不容忽视的水平，否则这个问题暂时是无解的。

2、手势操作对全面屏的适配

OPPO R15采用了全面屏的设计，为了保证良好的视觉观感，OPPO R15所搭载的Color OS 5.0将Android三大虚拟金刚键“压扁”之后放在了屏幕的底部。

要返回到上一级界面，我们只需用手指从屏幕底部的左侧或右侧向上滑动；

要回到桌面，我们只需用手指从屏幕底部的中间位置向上滑动；

要打开多任务视图，我们只需用手指从屏幕底部的中间位置向上滑动，并稍作停留。

这种操作逻辑有些似曾相识，又有些不一样。不过不管怎样，IT之家相信，这种操作逻辑已经是OPPO R15能想到的最合理的逻辑了。

3、无需安装即可使用的“轻应用”

OPPO R15支持“轻应用”是IT之家在评测的过程中无意中发现的，这也算ColorOS 5.0给我们的一个小惊喜。简单地讲，这种“轻应用”类似HTML5应用而高于HTML5应用，相比于HTML5应用，这种“轻应用”具有更多原生本地应用的特性（更高的性能和一定程度上的离线能力）。

例如《饿了么》“轻应用”，和原生本地应用比，该应用非但没有任何功能上的缺失，反而相对更加纯净。用《饿了么》“轻应用”点外卖，用户同样可以享受到客户端减免，支付的过程也会直接调起支付宝。

为了测试“轻应用”的离线能力，我们断开了OPPO R15所有形式的网络连接，在打开《饿了么》“轻应用”之后，我们发现该应用的UI框架可以正常加载，只是应用内的数据无法从网络上下载。如果这个应用是完全依赖网络连接的HTML5应用，那么该应用的任何元素都不能加载。这个测试印证了我们的猜测，OPPO R15上的“轻应用”是有一定的离线能力的。

在使用“轻应用”的过程中，我们发现应用程序的表现十分流畅，与原生本地应用无异，并无传统HTML5应用卡顿和生硬的感觉。

总体来说，OPPO R15所搭载的ColorOS 5.0还是值得被肯定的，对“轻应用”的支持是这款系统的加分项，而对异形屏幕的适配问题，IT之家认为，该问题并非出在OPPO身上，而是出在应用程序的开发者或开发商身上。

四、充电和续航

OPPO R15随机附送的充电器的输出为5V/4A，功率达到了20W，在0~100%充电测试中，OPPO R151取得了90分钟的成绩。通过电量统计图表可知，在充电开始的前半个小时，OPPO R15被充进了超过50%的电量，这个速度还是比较快的，可以满足应急所需。

在续航能力测试中，我们设定的测试环境如下：

室内温度23℃，电池初始电量100%。屏幕亮度50%，音量（系统、多媒体、通知、耳机）50%，移动数据网络开启，WiFi开启（看网页测试项除外），蓝牙和GPS关闭。

OPPO R15在续航测试中的表现如下：

4G网络下看网页15分钟，耗电4%；

WiFi网络下刷微博15分钟，耗电3%；

通话15分钟，耗电1%；

WiFi网络下在线听音乐20分钟，耗电1%；

WiFi网络下在线看高清视频45分钟，耗电6%；

WiFi网络下玩游戏30分钟，耗电8%；

WiFi网络下使用微信20分钟（10分钟聊天、10分钟刷朋友圈），耗电4%；

WiFi环境下刷IT之家20分钟，耗电4%。

经过历时180分钟的续航能力测试，OPPO r15的剩余电量为69%，续航能力相对优秀。

以下是OPPO R15的续航能力测试图表：

五、总结

就其外观来说，OPPO R15采用前后玻璃面板搭配金属中框的设计，做工、质感上乘，渐变色时尚优雅，但相较于上一代产品更厚重，屏幕和中框的过渡不够顺畅自然。外观设计方面，若10分为满分，我们可以给OPPO R15打8分。

就其性能表现来说，OPPO R15所搭载的联发科P60能够轻松应付大多数的主流应用，《王者荣耀》的体验也相对较好，唯一遗憾的是《微博》应用在OPPO R15上的性能表现不够理想，若以10分为满分，对于OPPO R15的性能表现，若10分为满分，我们可以给OPPO R15打8分。

就其系统体验来说，OPPO R15所搭载的基于Android 8.1的ColorOS 5.0支持“轻应用”，这是它的加分项，但是部分第三方应用程序运行在OPPO R15上时并不能有效避开屏幕顶部的缺口。IT之家认为，在应用程序的开发者和开发商适配了顶部带有缺口的屏幕之前，OPPO应该有个临时的解决方案来避免这个问题，但是OPPO什么也没有做。若依10分为满分，对于OPPO R15的系统体验，我们可以给到8分。

就其拍照表现来说，日间光线理想条件下的失常表现为其减分不少，好在OPPO R15的夜拍表现和微距表现还算优秀，若以10分为满分，对于OPPO R15的拍照表现，我们可以给到8分。

就其充电和续航表现来说，90分钟的充电速度虽称不上快到极致，但是整体来说还是不慢的。其续航也发挥出了一款搭载了3450mAh电池的手机的正常水准，若以10分为满分，对于OPPO R15的充电和续航表现，我们可以给到9分。

总体来看，OPPO R15是一款在各方面都能满足大部分用户需求的手机，同时不乏惊艳之处。若考虑到其较为出色的外观设计，IT之家小编认为你没有理由不买它，但是从OPPO R15 2999元起步的售价上看，在这个价位段，你也可能还有更多的选择。

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