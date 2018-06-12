【IT之家评测室】vivo NEX开箱图赏：极近真·全面屏形态

IT之家6月12日消息 vivo刚刚正式发布了vivo NEX新机，该机最大的亮点就是正面这块屏幕，除了下巴稍微宽一点之外，另外三边极窄，并且由于采用了升降式前置摄像头解决方案，因此该机也没有刘海，IT之家已经拿到该机，现在为大家带来该机的上手图赏。

▲vivo NEX正面这块6.59英寸FHD+ Super AMOLED 19.3:9屏幕已经接近真·全面屏，如果下巴再窄一些就堪称完美

▲vivo NEX采用3D玻璃后盖，金属中框

▲vivo NEX后置双核1200万像素+500万像素摄像头，支持4轴光学防抖

▲vivo NEX前置800万像素弹出式摄像头

▲vivo NEX保留了3.5mm耳机孔

▲vivo NEX旗舰版采用了屏幕指纹技术

▲专属AI独立按键，长按可唤醒语音助手Jovi

▲vivo NEX采用Type-C接口

配置方面，IT之家拿到的这款旗舰版vivo NEX搭载了骁龙845处理器，内置8GB内存，128/256GB存储，4000mAh电池，标准版则搭载了骁龙710处理器，6GB内存+128GB存储，后置指纹识别，其它配置则跟旗舰版相同。

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下面是更多图赏：

（拍摄/1900）