【IT之家评测室】vivo NEX旗舰手机评测：黑科技的集结号！

自从第一代小米MIX诞生起，自从“全面屏”这个词吹入千家万户起，智能手机厂商都在朝着一个方向使劲，那就是干掉前置摄像头、干掉Home健、干掉听筒，让手机正面全是屏幕，即100%全面屏。这个过程中有受限于技术条件的无奈妥协，有懒惰的滥竽充数，坦白说，眼下真正100%全面屏还难以实现，但不可否认，也有很多力求技术突破的厂商，他们取得了一些阶段性的成果，例如今天vivo今天在上海发布的备受关注的新机vivo NEX。



IT之家目前已经提前拿到了这款具有突破意义的vivo NEX手机，并经过了一段时间的体验。现在火速为大家送上评测内容。

一、91.24%屏占比的零界全面屏，是最大看点

当你拿到vivo NEX这款手机，第一件事肯定是迫不及待地开机点亮屏幕，然后感受一下91.24%屏占比、四面窄边框带来的惊艳。惊艳，这确实vivo NEX给IT之家小编的第一感受。具体来看，当屏占比达到91.24%，刘海铁定是留不住了，所以vivo NEX去掉刘海的额头能够带给用户一种扑面而来的清爽感。同时，vivo NEX屏幕四面只有底部留有一层窄窄的下巴，其他三面均为等宽的边框。

这里可能有网友会好奇，既然已经费心思干掉了刘海，为什么不顺便将下巴再做更窄，类似iPhone X那样呢？IT之家小编推测，vivo NEX采用的应该还是COF的屏幕封装工艺，只是在此基础上讲底部的区域做到近乎极限的窄，而要达到iPhone X的效果，则只有采用COP的封装工艺，但这样就需要面临高昂的成本和较低的良率，或许是在权衡之后，vivo还是选择采用更稳妥的方案。

另外可以注意到，vivo NEX屏幕四个R角的切割弧度很大，这和整机圆润的设计语言互相映衬。在屏幕顶部的窄边框中，如果光线角度把握好，可以隐约看到隐藏的红外感应器。小编用手按住顶部，这时就会有红外感应器被遮挡无法解锁的提示。

息屏之后，vivo NEX正面全黑，没有多余元素，拥有较好的一体感。手掌靠近屏幕时，屏幕指纹解锁的图标就会亮起，科技感十足。

其实总体来说，vivo NEX的机身设计语言仍然沿袭了vivo X21系列，这主要体现在机身背面。vivo NEX背面同样采用两侧曲面的造型，竖排双摄、闪光灯、产品Logo、品牌说明文字的排布和vivo X21也都别无二致。

IT之家手上这款为星钻黑配色，背面融入了基于纳米级高精度激光雕刻工艺镀上的彩纹，光线折射下会形成类似贝壳纹理炫彩光泽，这种色泽并不张扬，相反比较暗哑，需要细看。

vivo NEX采用的是抛光处理的金属中框，扎实坚固。中框顶部为3.5mm耳机接口、降噪麦克风以及升降式前置摄像头组件，中框侧面为音量加减按键和电源键。vivo NEX还在机身右侧特别设了一颗Jovi人工智能按键。至于机身底部，则是扬声器、USB Type-C接口、通话麦克风和SIM卡插槽。

有一个细节需要注意，就是vivo NEX机身中框和正面2.5D玻璃面板的衔接为直接过渡，没有加入塑料缓冲层，这提高了整机在设计和做工上的一体感和精致感。

初上手vivo NEX，小编的第一感觉是明显比vivo X20更厚重，毕竟6.59英寸的屏幕摆在那儿，注定和“轻巧”、“盈盈一握”这样的词无关了。

vivo NEX的三围尺寸为162×77×7.98mm，重量约为199g，如果拿着它长时间看视频会有些坠手。正常握持的时候，vivo NEX能够带来比较柔和的手感，机身的玻璃材质也十分温润舒适。

相信大家还记得vivo今年2月展示的APEX概念机，当时的真·全面屏虽然带给广大网友最初的震撼，但APEX整体未脱工业金属的粗犷和简陋，而如今量产的vivo NEX则无疑是经过雕琢加工的美玉。在APEX展示之时，IT之家小编就在猜测它量产的状态会是什么样，现在来看，vivo这几个月打磨的成果相信是能够令人满意的。

二、升降式前置摄像头，体验究竟如何？

零界全面屏的使用，挤掉了三大件：前置摄像头、听筒和距离感应器。首先前置摄像头相信是不少网友最关心的：vivo NEX采用了升降式的设计，那么这个方案使用起来究竟怎么样？

小编不少同事在初拿到vivo NEX的时候都会询问：那个会升起来的摄像头怎么开？事实上，并不需要特地手动开启，当用户在自带相机App中切换到自拍模式时，前置摄像头就会自动从顶部缓缓升起，并自带极具科幻感的BGM，这个感觉IT之家小编就不形容了，大家看视频：

除了手机自带的相机应用，IT之家也随机下载了其他几款具有拍照功能的第三方应用来进行测试，包括我们常用的《微信》、《QQ》、《抖音短视频》等，也包括一些小众的第三方修图、拍照App，测试发现均能成功调用前置摄像头。

对于强迫症用户来说，当前置摄像头从顶部华丽丽地升起来的时候，肯定也有一种把它按下去的冲动。IT之家小编也尝试通过外力将它摁下去，并没有成功。vivo称摄像头伸出状态下侧面推力能够承重45kg以上，听起来很稳固，但还是建议大家顺应机器运行的自然规律，尽量不要摁它。

vivo NEX的前置摄像头像素为800万，对于日常自拍而言完全满足，拍照效果方面，小编也进行了测试：

上面这张自拍照片拥有不错的整体观感，画面清晰，白平衡准确，对于人物面色的调教偏向于红润，能够将人物的气色拍得更显精神。

同时vivo NEX还支持人像背景虚化，搭配自带的美颜功能，也会有不错的拍摄效果。不过在背景虚化的自然度方面还有提升的空间，样张中头发的边缘仍有被误虚化的情况。

另外，vivo NEX还有一项AR萌拍的功能，实际上相当于在人物的基础上加上一些动画装饰物，不算新鲜，实际拍摄时，还会对人物的面部加上进一步的美颜滤镜，看起来更显可爱。

三、全屏发声，隐藏式光线感应器，是否影响使用？

除了前置摄像头，vivo NEX手机正面取消的还有听筒，取而代之的是全屏发声技术。这项技术主要是通过微振动单元驱动整块屏幕发声，这个和索尼电视A1的屏幕发声技术类似。不过IT之家小编更关注实际体验。

实际测试中，小编和一位朋友进行通话，通话过程中能够明显感觉机身在震动，声音清晰可辨。小编特别注意到，使用vivo NEX进行通话，如果耳朵距离手机大约半米远，就基本听不清楚对方的说话内容了，所以大家无需担心全屏发声技术会导致通话声音被周围的人轻易听到。

至于全屏发声的通话音质，小编进行了录音测试。测试中，小编让同事用手机分别给vivo NEX和vivo X21拨打电话，对话内容一致，使用两台手机自带的通话录音功能。下面将这两段录音放给大家。测试中小编发现，vivo NEX的通话音质更显清脆，音调更饱满，不过有时候也会有些刺耳，而vivo X21的听筒音质则有些沉闷。

vivo NEX录音：点此查看

vivo X21录音：点此查看

全屏发声是vivo NEX取消听筒后找到的替代方案，而隐藏式光线感应器则是取消传统光线感应器后的解决方案。vivo NEX将光线感应器放到了屏幕下方，利用光线数据补偿算法，保证隐藏在屏幕下方的感应器能够准确感应光线情况。至于实际对光线变化的敏感度如何，IT之家小编也做了一个简单的测试，将vivo NEX分别处于室内关灯、室内开灯和台灯照射的光线环境下，可以感到在自动亮度模式时，手机能够很迅速地根据环境光线情况调节屏幕亮度。

视频：

四、人工智能语音助手Jovi，真的很智能？

如今智能手机不配上AI，就会感觉缺了点什么。vivo NEX特别为人工智能语音助手Jovi设了一枚专属按键，可见对其重视程度。那么Jovi在实际使用中究竟会有怎样的表现？

经过体验，IT之家小编发现，Jovi目前拥有的技能很多，在系统设置中可以看到，包含智慧识图、游戏模式、智慧场景、智慧识屏和语音助手等五大技能类别。这里IT之家小编就不给大家一一展示了，我们只针对智慧识图和语音助手两种使用频率可能更高的功能进行测试。

首先是智慧识图。你只需要打开手机的相机应用，然后按下Jovi的按键，就可以直接进入识图模式。Jovi目前可以识别图片、文字和搜题，IT之家小编进行了测试，大家可以观看下面的视频，识别准确率还是比较高的。

语音助手，则是Jovi更加高频的应用场景。在人机对话方面，Jovi拥有比较自然的说话语气，在智能对话的储备上比较中规中矩，小编首先尝试和她调侃几句，会遇到跳转网页搜索的情况。



功能性方面，Jovi的表现出乎小编的预料，对于第三方应用的深度整合也比较不错，常用的QQ、微信等应用Jovi都可以调用其主要功能。

值得一提的是，Jovi还支持自定义指令，即你可以设定一条语音指令，然后设定该指令执行的操作，后续发出指令就可以执行你设置的操作，这大大提高了Jovi适用场景。例如设置之后，小编对着Jovi吼一声“上热评”，Jovi就会打开IT之家的上热评栏目，对着Jovi吼一声“我不想活了”，就会打开QQ然后给老婆大人发送一条“你是头蠢猪”。



总体来说，IT之家小编认为，Jovi的功能性更大于智能性，她更务实，如果使用得好，能够成为不错的效率助手。

五、拍照的基本素质怎么样？

拍照方面，vivo NEX后置一颗1200万像素的摄像头，同时一颗800万像素的摄像头。其中1200万像素的摄像头配备的是索尼IMX363传感器，支持全像素双核对焦技术，单位像素尺寸1.4μm，光圈为f/1.8、4轴OIS光学防抖+EIS防抖。从参数上看，vivo NEX的后置摄像头可谓豪华，那么具体的拍照水平怎么样？我们从样张来观察。

在白天光线条件充足时，vivo NEX的成像风格是清晰锐利，色彩调教上偏向于还原物体和拍摄现场本来的颜色，不过多做人为的偏好调整。画面曝光准确，照片拍摄时间大约是下午四点左右，画面的亮度基本就是和当时场景的光线亮度。

这张大背光环境的照片可以看出，vivo NEX拥有不错的画面宽容度，暗部的楼房和亮部的天空曝光控制都比较均衡。

▲开启HDR后，画面的整体亮度有明显提高，且没有不自然的算法痕迹和过曝的地方，暗部的亮度自然提升，楼房下的树木不再是漆黑一团了。

解析力方面，vivo NEX的表现也比较不错，远处公交车上的字迹还清晰颗辨，不过暗部的细节解析力会下降比较明显，例如更近一些的帐篷上的内容已经基本看不清了。

下面大家再看几组样张：

夜间拍照方面，IT小编首先拍摄了一张青岛的灯光秀，照片第一观感是亮度充足，清晰纯净，基本看不出噪点，同时大面积蓝色霓虹灯以及旁边酒店楼房黄色灯光的交错照射下，孩子的脸以及背景仍然较好地还原了原来的色彩，白平衡控制很准确。

需要注意的是，青岛的夜间海雾弥漫，房屋周围的雾气将霓虹灯散射开来，因此天空会一片蓝，倒不是白平衡产生了漂移。

解析力方面，从这张照片可以看出，远处的路牌上的“五四广场”字样仍清晰可辨，效果不俗。

总体来说，对于一款在特定方面有突破创新的手机而言，vivo NEX在拍照方面整体稳发挥稳定，并没有掉链子，特别是夜间的成像效果超出小编的预期，这令vivo NEX综合实力更加均衡。

六、玩游戏体验如何，是否流畅？

vivo NEX手机搭载高通骁龙845处理器，IT之家手上这一台为8GB运行内存+256GB存储的顶配版。在表面参数上，vivo NEX显然是目前主流旗舰手机的水准，而在实际性能表现方面，IT之家小编也进行了测试。由于发布会上vivo重点介绍了NEX的游戏体验，因此小编这里直接拿游戏进行测试。

首先是《荒野行动》，作为一款大型3D游戏，其对手机性能的要求显然是很高的，在测试中，IT之家小编将游戏画质各个选项调至最高，一局游戏下来，帧率能够基本维持在60fps，只有在室内或者其他一些场景下会下跌到55帧左右，当然，即便这样整个游戏的过程还是十分流畅的，确实没有卡顿掉帧的情况。

游戏进行中，IT之家小编测试手机温度最高在机身背面，可达到38.4℃，能够感到手机在明显发热，但属于能够接受的范围，至少不会觉得不舒适。

同时，《荒野行动》是vivo NEX第一款支持DTS虚拟环绕声的游戏。游戏过程中，小编特别佩戴上耳机，能够感受到游戏声音的空间感更好，听音辨位基本能够做到，但仅凭声音就找到敌人的位置就比较困难了，作为游戏的辅助更适合。

而在《王者荣耀》游戏测试中，IT之家小编开启高帧率模式，vivo NEX在大部分时间里也能保持稳定60fps的水平，一局打下来流畅稳定。游戏过程中机身温度也不高，最高处只有35.5℃，完全不会觉得握持不舒适。

从上面针对两款游戏的测试可以看出，vivo NEX在性能方面的表现可圈可点，如果你是手游发烧玩家，对于vivo NEX的性能可以无需顾虑。

五、充电和续航

vivo NEX拥有一块4000mAh容量的大电池，充电器功率最高支持10V/2.25A，支持双引擎闪充。对于这款手机的续航表现，IT之家小编进行了三小时的续航测试。

在续航能力测试中，我们设定的测试环境如下：

测试环境设置电池初始电量100%，屏幕亮度50%，音量（系统、多媒体、通知、耳机）50%，移动数据网络开启，WiFi开启；蓝牙和定位服务开启。在此状态下，vivo NEX拥有如下续航测试成绩：

vivo NEX在续航能力测试中的表现如下：

看网页15分钟，耗电3%；

刷微博15分钟，耗电3%；

通话15分钟，耗电2%；

戴耳机在线听音乐20分钟，耗电2%；

戴耳机在线播放1080P视频45分钟，耗电5%；

戴耳机玩游戏《绝地求生：刺激战场》30分钟，耗电9%；

使用微信20分钟（10分钟聊天，10分钟刷朋友圈），耗电3%；

刷IT之家20分钟，耗电3%。

经过180分钟的续航能力测试，vivo NEX的剩余电量为70%，续航能力中等，但是考虑到期4000mAh的大电池，最终的续航表现低于小编预期。

充电速度方面，vivo NEX从电量为0到充满供耗时103分钟，对于4000mAh的电池容量而言，这个速度是比较快速的。

七、总结

从今年2月的APEX到如今的NEX，相信无论是否关注vivo的数码发烧友，都在期待这款手机最终会以怎样的方式呈现在大家眼前。而现在，IT之家小编对vivo NEX进行几天的体验、测试之后，可以有把握地说，这是一款能够全面均衡，同时能够给绝大多数用户带来相当惊艳感的手机，也可以说是国内全面屏发展过程中的一个里程碑意义的手机。

正如开头所言，91.24%屏占比的零界全面屏是vivo NEX最大的卖点，但它也不只有这块屏幕，强悍稳定的性能优化、表现不俗的拍照水平、屏幕指纹、双引擎闪充、Jovi的有趣玩法等等，都足以让它符合绝大多数消费者对智能手机的需求。

如果说还有哪些加成，那么必然是vivo在这款手机上取得的一些技术突破，例如全屏发声、屏幕下感应、升降式前置摄像头，甚至包括在X21系列已经出现的屏幕指纹等等，可以说是黑科技的集结号，这些重要技术的进展，确实能够为行业发展带来一些正向的指引，同时在消费者而言，也是vivo对自身技术研发能力的一次证明，如果你有足够的预算，那么vivo NEX自然可以成为你考虑的选项之一。

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