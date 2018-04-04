科普：骨灰、尿，死猴子，太空里面飘着许多奇奇怪怪的东西！

宇宙非常大，大到会让人觉得那里空无一物。

不过这说的倒是没什么错，因为太空里面，只有4%的空间是有物质存在的。

但现在太空中，还出现了很多奇奇怪怪的东西，这大部分都是因为...人类。

1、埃隆·马斯克的轿车。

这是太空最新的居民之一。

2018年2月6日，SpaceX推出了Falcon重型火箭，上面装载了一种特殊的货物：埃隆·马斯克的特斯拉轿车（Tesla Roadster）。

预计该车将在逐渐靠近火星之前，开始绕太阳旋转。

考虑到汽车上充斥着地球上带去的细菌，它们会在太空里变异，如果汽车有一天落下来，也许会发生什么恐怖的事儿...

2、各种名人的，骨灰。

“太空坟墓”不是什么新鲜的提法。

把人死后的遗体烧成骨灰，然后把它放到宇宙里，这种想法已经存在几十年了。

1997年，经典科幻作品《星际迷航》的创始人，吉恩·罗登贝瑞，他的骨灰就随着美国航天飞机上了天。

还有发现了冥王星的科学家克莱德·汤博，为了纪念这位杰出的学者，在2006年他诞辰100年的时候，NASA将克莱德·汤博的骨灰带上“新视野”号，飞往了冥王星，容量为一盎司。

美国天文学家尤金·休梅克的骨灰埋在了月球上，他也是目前唯一一位这么干的人类。

哦对了，如果你也有这个想法，英国有家公司就专门提供这项殡葬业务。

3、尿晶。

影视作品和小说里的太空旅行，都是非常浪漫的事，但这个行当也有个很阴暗的一面。

那就是，人类的排泄物都被放到太空中了...

宇航员们排泄出的尿液会在太空中凝结成一团微小的冰滴。

随后在太阳的作用下，这些冰滴会融化成水蒸气，然后，就开始在太空中飘呀飘...

4、很多死亡的动物。

虽然人类在太空探索方面已经取得了很多成就，但我们却很少对这个领域里的无名英雄表达尊重，尤其是那些回不了家的。

嗯没错，人类从探索太空开始，就不断发射了各种动物上天。

1947年，一群果蝇成功地射入太空并安全返回地球。他们是幸运的。

接下来是艾伯特一世，他是一只在飞行期间因窒息死亡的恒河猴，还有一只莱卡犬，在发射后不久就死亡了。

在接下来的几十年中，其他国家继续派出猴子上天...它们有的随航天器焚毁，有的永远留在了太空。

5、很多很多很多很多的水。

如果你猜到了太空中会有上世纪的音乐唱片，一辆特斯拉汽车，甚至是一只漂浮在外太空的死猴子，但...

你应该怎么也不会想到，太空里是有水的。

这就是2011年发生的事情，当时两支天文学家团队发现了宇宙中最大的水库，它大概有着相当于地球上所有海洋的140万亿倍水，并且围绕着一个超过120亿光年的巨大黑洞运行。

它是一种类星体，是宇宙中最亮和活动最为猛烈的天体，而这座水库是人类有史以来所发现最大、最遥远的水源。

可惜我们离上那里取水还早着呢，希望在这之前别渴死。