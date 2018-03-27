福利！微软开启Windows 10游戏春季特惠

IT之家3月27日消息 刚刚，微软Xbox官方宣布，现在已经正式开启了Windows 10游戏春季特惠活动，多款游戏价格砍半促销。
其中《极限竞速7》标准版六折，149元；终极版只需329.4元。《方舟：生存进化》六折，239.4元。《光环战争2》五折，67元；《光环战争》决定版五折，33元。《古墓丽影崛起》三折，52.5元。《小三角大英雄》六折，43.55元。
本次游戏春季特惠将于4月9日结束，感兴趣的小伙伴不妨趁这个促销阶段去捞一波福利。
活动地址：点此访问
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