滴滴获批100亿元ABS额度，首期拟发行规模3亿元

IT之家3月19日消息 滴滴新型供应链金融资产支持证券（ABS）取得上海证券交易所无异议函，获批储架发行额度为100亿元，该项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS，首期拟发行规模3亿元。

据悉本次ABS融资依托于滴滴出行生态内相关业务板块，以业务链条中的合作伙伴汽车租赁公司向司机出租车辆所产生的租赁债权为基础资产，滴滴担任合作伙伴的代理原始权益人，负责协调租赁公司，统一面向资本市场进行证券化融资。募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力，带动交通出行生态链企业发展。

滴滴表示，作为一站式综合出行平台，滴滴联接了超2100万司机和车主、4.5亿乘客、汽车租赁公司、汽车经销商等生态圈，每天完成超2500万订单，并通过调动各类车辆资源，解决城市交通压力提升所带来的出行痛点。

基于这一场景，滴滴表示将发挥平台枢纽角色，帮助其合作伙伴租赁公司盘活存量资产实现融资目的。项目完成发行后，作为滴滴合作伙伴，众多租赁公司可获得便利、低成本的资金渠道。通过赋能出行平台上的合作伙伴，滴滴可助力出行生态各参与方拓宽融资通道、降低融资成本，推动交通出行生态产业里的中小企业稳健发展。

上交所表示，以金融工具服务实体需求、将现代金融归入产业体系，是金融发展的大势所趋。此单新型交通出行供应链资产证券化项目的成功推出，是上交所在证监会统一领导下，推动供应链金融服务实体经济的重要举措。