下架周杰伦歌曲事件之后，网易云音乐开通音乐版权监管通道

IT之家4月2日消息 前天晚上，网易云音乐突然发布公告，称因版权方要求，下架了涉及周杰伦等艺人的杰威尔版权公司歌曲。随后，网易云音乐发布致歉公告，表示虽然尽了最大努力，依旧未能在到期前完成续约，在到期日接到版权方要求，需要下架所有歌曲。对于顺便推出的购买周杰伦200首热门歌曲合辑的链接，网易云音乐解释称3月31日晚决定推出快速通道，但是我们忽略了执行上的问题，导致在版权到期后的7小时内歌曲依然可以下载， 并且没能及时作出修正。
今天下午，网易云再次发布公告，称开通了音乐版权监管通道，全民共治维护正版音乐。网易云音乐表示，自己一直是正版音乐的坚定践行者。我们所有在线音乐拥有符合规定的授权。网易每年都斥巨资购买版权，但因为互联网平台的资源封锁式竞争，发生过数次网易云音乐无法正常购买版权。这个过程中，用户和艺人都是完全的受害者。
全文如下：
昨天，因为我们的错误，导致杰威尔公司音乐在腾讯对网易进行转授权的合约到期后的7个小时内还在线且在售。对此猪头的不能再猪头的行为我们表示深刻反省和最深的歉意。我们会于今天完成全部延期售卖的退款。
请允许我们多说两句。
网易云音乐一直是正版音乐的坚定践行者。我们所有在线音乐拥有符合规定的授权。网易每年都斥巨资购买版权，但因为互联网平台的资源封锁式竞争，发生过数次网易云音乐无法正常购买版权。这个过程中，用户和艺人都是完全的受害者，既影响了优秀的音乐作品在多个平台得到广泛传播，也影响了用户自由选择收听平台的权利，对此我们非常难过。
音乐版权环境复杂，相关部门和企业一直都在努力。今天，网易云音乐希望进一步引入全民共治的力量，让用户和市场能够跟音乐平台一起持续推动行业发展。
任何用户只要发现网易云音乐上有涉及盗版侵权的内容，可发送至网易云音乐版权共治投诉邮箱：music163@service.netease.com ，我们保证24小时内对收到的投诉信息给予解决回应。