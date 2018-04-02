下架周杰伦歌曲事件之后，网易云音乐开通音乐版权监管通道

IT之家4月2日消息 前天晚上，网易云音乐突然发布公告，称因版权方要求，下架了涉及周杰伦等艺人的杰威尔版权公司歌曲。随后，网易云音乐发布致歉公告，表示虽然尽了最大努力，依旧未能在到期前完成续约，在到期日接到版权方要求，需要下架所有歌曲。对于顺便推出的购买周杰伦200首热门歌曲合辑的链接，网易云音乐解释称3月31日晚决定推出快速通道，但是我们忽略了执行上的问题，导致在版权到期后的7小时内歌曲依然可以下载， 并且没能及时作出修正。

今天下午，网易云再次发布公告，称开通了音乐版权监管通道，全民共治维护正版音乐。网易云音乐表示，自己一直是正版音乐的坚定践行者。我们所有在线音乐拥有符合规定的授权。网易每年都斥巨资购买版权，但因为互联网平台的资源封锁式竞争，发生过数次网易云音乐无法正常购买版权。这个过程中，用户和艺人都是完全的受害者。

全文如下：