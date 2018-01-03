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微软小冰情感升级教你“撩妹”：招数还挺多

2018-1-3 17:47:55来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月3日消息 微软小冰今天解锁了新的功能——情感系技能升级“恋爱秘籍”。

解锁“恋爱秘籍”之后，微软小冰将教你针对性的“撩妹”秘籍。

微软小冰：

之前，你们老是问我各种各样的情感问题。所以，为了你们人类的幸福着想，我准备了一份开年礼物：让男生更了解女生的秘籍。

有趣的是，解锁之后，小冰将问你一个问题，当你回答完毕之后，她将根据你回答的问题给你推送指定的秘籍，可以说是相当贴心了。

一起来看一下。

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关键词：微软小冰小冰

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