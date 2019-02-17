毕志飞万字长文评《流浪地球》：工匠精神的胜利，东方力量的精彩展示

IT之家2月17日消息 昨日《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞发万字长文点评《流浪地球》，称该电影为工匠精神的一次重大胜利，东方力量的一次精彩展示。

毕志飞在点评中表示自己不会嫉妒哪位国内导演，只会发自心底地为国产电影发展感到欣喜和由衷地表示祝贺。他从数据入手分析了“硬核”科幻电影的力量，表示自己认为《流浪地球》最抓观众的地方有两个：一是片中惊艳宏大的科幻场景和视觉呈现，二是影片的“惊奇”故事。

此外，他对《流浪地球》的成功进行了思考和探讨，认为这是一次工匠精神在电影行业的胜利，引领了正确的方向，促进了电影业的健康发展；其次，赢得了国内的普通观影大众，让民众看到了国产电影的希望，振奋了电影业，开启了中国真正科幻电影制作的帷幕。



毕志飞同时客观的对影片中存在的不足作出点评，他表示，从电影故事和叙事上角度来说。虽然已经总体很成功，但这部小说毕竟是刘慈欣近20年前的作品，也是国内首部硬核科幻片，创作人员的经验较少，因此在一些地方还有一些不足。毕志飞引述了国内多家科研单位的评价论证这一点。但这些科研人员肯定了电影创作的巨大成功，更有研究人员连用几个“过瘾”来形容。

另外，在剧作和叙事方面。毕志飞认为，《流浪地球》的剧作总体上是很成功的，很值得大家作为典型案例研究，得益于原著小说的强大基础和电影主创们对原著小说的成功发展、改编。

除了这些，毕志飞还对《流浪地球》续集进行畅想，同时指出，影片中一些段落的剪辑显得有些凌乱。因为影片信息量较大，节奏过快，且近景偏多，一些地方让观众看起来会有些不易懂和比较累一些。另外电影中的一些旁白和部分演员的台词腔调，同样体现出国内演员表演台词上的一些薄弱，就像大家有时候不太喜欢电影频道的一些国外片配音一样，字正腔圆但有些地方话剧腔偏重一些。国产影视剧台词的话剧腔问题，是一个广泛存在的问题，也体现了中国传统中强大的“影戏”观念，需要我们逐渐克服，不断追求更加生活化和贴近百姓。

虽然毕志飞的影视作品口碑不佳，但是有关于《流浪地球》的影评内容相对而言还是非常中肯。部分网友也隐晦地表达了对于毕导拍出好作品的期盼。

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