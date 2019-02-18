NASA：2028年四名宇航员将重返月球，并停留7天

IT之家2月18日消息 据外媒报道，日前美国航空航天局（NASA）正式公布了全新的登月计划，NASA将眼光从火星再次转向月球。此前NASA曾考虑过新的探月计划，但是当时被批评称“只是一个放大版的‘阿波罗计划’”。相比于之前的版本，NASA此次将引入更多的私营企业参与载人登月的研发，同时将在2028年将四名宇航员送到月球。

NASA这一计划将分为三个阶段，第一阶段，NASA将在2024年月球轨道上建立“门户”空间站，这一空间站将作为登月的中转站，这样能有效的减少从地球直接发射的难度。

第二阶段，NASA将在2026年完成空间站建设，同时进行一次模拟着陆与返航测试。

第三阶段，NASA将在2028年实现载人登月，这一期间，NASA还将会向月球发射数个探测器。

尽管NASA已经提出了初步的构想，但是NASA要求商业发射公司需要在3月25日前提出登月系统登陆舱、太空加油系统和转运飞船的设计概念。5月份，NASA将会选出他们认为出色的商业发射公司，并给每家公司900万美元和六个月时间完成初步研究和开发。最后NASA将选出至少两家公司承担此次探月任务，预计被选中的公司会获得数亿美元的合同。

NASA局长表示，未来我们不止要在月球留下脚印，还会在月球建设可持续、可重复使用的月球系统。这些项目的实施为人类登上火星打下基础。

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