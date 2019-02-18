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AMD 首款 7nm显卡今日开卖：Radeon VII到底该不该买？

2019-2-18 15:15:49来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

北京时间2月18日，在A卡粉丝的期待之下，AMD首款7nm显卡Radeon VII正式开卖了。这款“三头煤气灶”预约价5699元，国内还是没有游戏送，官方意思一下送了暴雪战网点券和杉果券。

业界首款7nm工业显卡确实是一个不错的卖点，但是这款显卡到底值不值得买，又适合哪些人买呢？这篇文章将会为大家详细地分析一下。

参数与性能

AMD Radeon VII拥有60个计算单元，3840个流处理器。基础频率1400MHz，加速频率达1750 MHz，峰值频率可达1800 MHz。搭载16GB HBM2显存，显存位宽4096-bit，显存带宽最大1TB/s。

根据官方的详细数据，AMD Radeon VII的晶体管数量达到了132亿个，峰值半精度计算性能达到了27.7 TFLOPs，峰值单精度13.8 TFLOPs，峰值双精度3.46 TFLOPs。峰值像素填充速度为115.26 GP/s，峰值纹理填充速度为432.24 GT/s。

接口方面，AMD Radeon VII拥有一个HDMI接口和3个DP接口，没有VGA和DVI接口。AMD Radeon VII有两个8pin电源接口，功耗300W，官方建议电源750W。

AMD Radeon VII支持的技术主要包括以下几点：

  •  Radeon VR Ready Premium

  •  Radeon游戏智能显示(FreeSync?)技术

  •  Radeon Chill

  •  Radeon ReLive

  •  DirectX 12技术

  •  AMD宽域技术

  •  催化剂(Catalyst)软件

  •  OpenCL 2.0

  •  OpenGL 4.6

  •  AMD跃频(PowerTune)技术

  •  AMD发丝渲染(TressFX)技术

  •  TrueAudio Next

  •  统一视频解码器(UVD)

  •  视频编解码引擎(VCE)

  •  视觉超分辨率(VSR)技术

  •   Vulkan? API

从参数上来看，作为Vega 64的接班人，AMD Radeon VII各方面参数也是令人满意的，尤其是16GB HBM2，玩游戏的话是显然过剩了，AMD明显想让这款显卡干一些专业卡可以干的事情，这些我们在后面会提到。

说完参数再看一下性能，总的来看这款显卡就是对标RTX 2080的。

根据官方的测试数据，在AMD Radeon VII上，《鬼泣5》可实现70-110 FPS的成绩。与上一代的Vega 64相比，游戏性能大幅提升，《战地5》提升35%，而《异域奇兵（Strange Brigade）》则提升42%。

在4K极高画质下，AMD Radeon VII的《战地5》和《孤岛惊魂》帧数表现都略高于RTX 2080，在《异域奇兵（Strange Brigade）》上，AMD Radeon VII更是领先RTX 2080 14帧。

在3Dmark的FireStrike-Ultra跑分中，AMD Radeon VII在DX11下得分6678分。

从图中可以看出，AMD Radeon VII的跑分稍稍高于英伟达的RTX 2080，大约领先后者3%。AMD自家的上代旗舰RX Vega 64跑分5415，大约落后AMD Radeon VII 23%的性能。

在FireStrike-Ultra跑分榜里，英伟达RTX 2080Ti还是遥遥领先，上一代的GTX 1080Ti也领先Radeon VII 2%的性能。

然而，情况在DX12下发生了巨大的变化，在TimeSpy跑分中RTX 2080跑分大幅超过Radeon VII，大约领先了其25%的性能。

从图中可以看出，英伟达大幅改进了DX12的效率，RTX 2080的跑分也超过了自家的GTX 1080Ti和Titan Xp，甩出AMD Radeon VII几条街。

看完了官方数据和是基准测试能，再来看一下AMD Radeon VII的真实游戏表现。

根据外媒的评测，在《孤岛惊魂5》的4K画质测试中（DX11），AMD Radeon VII的帧率达到58，相比之下RTX 2080为57，而上一代的RX Vega 64的帧率为46。

在《战地5》的4K画质测试中（DX12），AMD Radeon VII的帧率达到68，相比之下RTX 2080为64，而上一代的RX Vega 64的帧率为52。需要注意的是，测试是不包括英伟达的光线追踪和DLSS抗锯齿的。

Radeon VII该不该买，适合哪些用户买

今天AMD Radeon VII正式开卖了，肯定有不少小伙伴开始纠结要不要买这款显卡。性能、价格、外观和信仰都是影响因素。我们先从大家最关心的价格来看一下吧。

价格方面，AMD Radeon VII公版5699元，非公版也只有华硕卖到了5999元。适逢AMD新品上市，英伟达RTX 2080今天也进行了促销活动，原价6469，算上每满1000减100的活动，到手价5869元，大致与Radeon VII同价位了。看来今后很长一段时间内，RTX 2080和AMD Radeon VII都将成为同价位的高端市场竞品。

再来看外观设计，RTX 2080一发布就被网友戏称为了煤气灶，相比之前的涡轮风扇，双头“煤气灶”也增添不了不少对称美。相比之下AMD的“三头煤气灶”配色更加单一简约，就颜值来说两者不分伯仲。但是话说回来，除非你用的是侧透机箱+显卡竖置，要不然也看不到显卡的全貌。

再来看一下非公版本吧，AMD可能是出于某些问题，并没有给OEM厂商足够的时间做自家的设计，清一色公版+换Logo的操作。这也省去了挑选的麻烦，懒得挑就买公版吧。

相比之下，英伟达这边的非公显卡就百花齐放了，双风扇三风扇都有，价格从5000多到7000多的也都有。

综上所述，AMD Radeon VII是一款与英伟达RTX 2080性能价格相似的产品，IT之家小编认为从这两款显卡之间做出取舍最重要的两个点就是AMD的16GB HBM2显存+准专业卡鸡血加成以及英伟达的光线追踪技术了。

光线追踪技术我们之前已经介绍过很多次了，RTX 20显卡通过专门的RT核心实现了更加真实光影效果。而AMD Vega VII准专业卡鸡血加成则是最近公布的。AMD的Radeon Pro 19.Q1软件套件也为Radeon VII显卡带来了准专业级的新功能。不过AMD也表示Radeon VII“专业程度”有限，工作站性能，应用程序认证等功能并不适用于Radeon消费级显卡。不过将Radeon VII作为专业显卡使用，仍然是Radeon VII的最大优势，因为专业卡的价格的确高昂。

总结

IT之家小编认为，而AMD Vega VII这款显卡适合有部分专业图形处理需要的游戏玩家购买。根据之前的报道，AMD还将推出一项功能，让用户即时切换Radeon Pro和Radeon Adrenalin驱动程序（无需重新启动）。这样一来，工作娱乐就可以集合在一张显卡上了。当然如果你是一个不差钱的AMD粉丝，用这款7nm显卡组一台“3A”游戏平台的也是一个不错的选择。

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关键词：AMD显卡

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