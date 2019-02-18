AMD 首款 7nm显卡今日开卖：Radeon VII到底该不该买？

北京时间2月18日，在A卡粉丝的期待之下，AMD首款7nm显卡Radeon VII正式开卖了。这款“三头煤气灶”预约价5699元，国内还是没有游戏送，官方意思一下送了暴雪战网点券和杉果券。

业界首款7nm工业显卡确实是一个不错的卖点，但是这款显卡到底值不值得买，又适合哪些人买呢？这篇文章将会为大家详细地分析一下。

参数与性能

AMD Radeon VII拥有60个计算单元，3840个流处理器。基础频率1400MHz，加速频率达1750 MHz，峰值频率可达1800 MHz。搭载16GB HBM2显存，显存位宽4096-bit，显存带宽最大1TB/s。

根据官方的详细数据，AMD Radeon VII的晶体管数量达到了132亿个，峰值半精度计算性能达到了27.7 TFLOPs，峰值单精度13.8 TFLOPs，峰值双精度3.46 TFLOPs。峰值像素填充速度为115.26 GP/s，峰值纹理填充速度为432.24 GT/s。

接口方面，AMD Radeon VII拥有一个HDMI接口和3个DP接口，没有VGA和DVI接口。AMD Radeon VII有两个8pin电源接口，功耗300W，官方建议电源750W。

AMD Radeon VII支持的技术主要包括以下几点：

Radeon VR Ready Premium

Radeon游戏智能显示(FreeSync?)技术

Radeon Chill

Radeon ReLive

DirectX 12技术

AMD宽域技术

催化剂(Catalyst)软件

OpenCL 2.0

OpenGL 4.6

AMD跃频(PowerTune)技术

AMD发丝渲染(TressFX)技术

TrueAudio Next

统一视频解码器(UVD)

视频编解码引擎(VCE)

视觉超分辨率(VSR)技术

Vulkan? API

从参数上来看，作为Vega 64的接班人，AMD Radeon VII各方面参数也是令人满意的，尤其是16GB HBM2，玩游戏的话是显然过剩了，AMD明显想让这款显卡干一些专业卡可以干的事情，这些我们在后面会提到。

说完参数再看一下性能，总的来看这款显卡就是对标RTX 2080的。

根据官方的测试数据，在AMD Radeon VII上，《鬼泣5》可实现70-110 FPS的成绩。与上一代的Vega 64相比，游戏性能大幅提升，《战地5》提升35%，而《异域奇兵（Strange Brigade）》则提升42%。

在4K极高画质下，AMD Radeon VII的《战地5》和《孤岛惊魂》帧数表现都略高于RTX 2080，在《异域奇兵（Strange Brigade）》上，AMD Radeon VII更是领先RTX 2080 14帧。

在3Dmark的FireStrike-Ultra跑分中，AMD Radeon VII在DX11下得分6678分。

从图中可以看出，AMD Radeon VII的跑分稍稍高于英伟达的RTX 2080，大约领先后者3%。AMD自家的上代旗舰RX Vega 64跑分5415，大约落后AMD Radeon VII 23%的性能。

在FireStrike-Ultra跑分榜里，英伟达RTX 2080Ti还是遥遥领先，上一代的GTX 1080Ti也领先Radeon VII 2%的性能。

然而，情况在DX12下发生了巨大的变化，在TimeSpy跑分中RTX 2080跑分大幅超过Radeon VII，大约领先了其25%的性能。

从图中可以看出，英伟达大幅改进了DX12的效率，RTX 2080的跑分也超过了自家的GTX 1080Ti和Titan Xp，甩出AMD Radeon VII几条街。

看完了官方数据和是基准测试能，再来看一下AMD Radeon VII的真实游戏表现。

根据外媒的评测，在《孤岛惊魂5》的4K画质测试中（DX11），AMD Radeon VII的帧率达到58，相比之下RTX 2080为57，而上一代的RX Vega 64的帧率为46。

在《战地5》的4K画质测试中（DX12），AMD Radeon VII的帧率达到68，相比之下RTX 2080为64，而上一代的RX Vega 64的帧率为52。需要注意的是，测试是不包括英伟达的光线追踪和DLSS抗锯齿的。

Radeon VII该不该买，适合哪些用户买

今天AMD Radeon VII正式开卖了，肯定有不少小伙伴开始纠结要不要买这款显卡。性能、价格、外观和信仰都是影响因素。我们先从大家最关心的价格来看一下吧。

价格方面，AMD Radeon VII公版5699元，非公版也只有华硕卖到了5999元。适逢AMD新品上市，英伟达RTX 2080今天也进行了促销活动，原价6469，算上每满1000减100的活动，到手价5869元，大致与Radeon VII同价位了。看来今后很长一段时间内，RTX 2080和AMD Radeon VII都将成为同价位的高端市场竞品。

再来看外观设计，RTX 2080一发布就被网友戏称为了煤气灶，相比之前的涡轮风扇，双头“煤气灶”也增添不了不少对称美。相比之下AMD的“三头煤气灶”配色更加单一简约，就颜值来说两者不分伯仲。但是话说回来，除非你用的是侧透机箱+显卡竖置，要不然也看不到显卡的全貌。

再来看一下非公版本吧，AMD可能是出于某些问题，并没有给OEM厂商足够的时间做自家的设计，清一色公版+换Logo的操作。这也省去了挑选的麻烦，懒得挑就买公版吧。

相比之下，英伟达这边的非公显卡就百花齐放了，双风扇三风扇都有，价格从5000多到7000多的也都有。

综上所述，AMD Radeon VII是一款与英伟达RTX 2080性能价格相似的产品，IT之家小编认为从这两款显卡之间做出取舍最重要的两个点就是AMD的16GB HBM2显存+准专业卡鸡血加成以及英伟达的光线追踪技术了。

光线追踪技术我们之前已经介绍过很多次了，RTX 20显卡通过专门的RT核心实现了更加真实光影效果。而AMD Vega VII准专业卡鸡血加成则是最近公布的。AMD的Radeon Pro 19.Q1软件套件也为Radeon VII显卡带来了准专业级的新功能。不过AMD也表示Radeon VII“专业程度”有限，工作站性能，应用程序认证等功能并不适用于Radeon消费级显卡。不过将Radeon VII作为专业显卡使用，仍然是Radeon VII的最大优势，因为专业卡的价格的确高昂。

总结

IT之家小编认为，而AMD Vega VII这款显卡适合有部分专业图形处理需要的游戏玩家购买。根据之前的报道，AMD还将推出一项功能，让用户即时切换Radeon Pro和Radeon Adrenalin驱动程序（无需重新启动）。这样一来，工作娱乐就可以集合在一张显卡上了。当然如果你是一个不差钱的AMD粉丝，用这款7nm显卡组一台“3A”游戏平台的也是一个不错的选择。